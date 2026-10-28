Espetáculo une palhaçaria e música em homenagem a ícones femininos

De quinta-feira a domingo, o espetáculo DesConcerto chega ao palco do teatro do Sesc Estação 504 Sul com protagonismo da atriz brasileira Caísa Tibúrcio. Na trama, uma mulher fica encarregada de limpar o palco de um grande teatro após a apresentação de uma cantora e fica curiosa de ocupar esse espaço.

Sem texto, a peça é comandada por meio do corpo e da música e homenageia artistas como Édith Piaf, Carmen Miranda, Ella Fitzgerald e Consuelo Velázquez, Dona Onete, Dona Ivone Lara, Alcione, Elis Regina e Clara Nunes.

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A ideia do espetáculo surgiu por meio de um intercâmbio que a brasiliense realizou com Eva Ribeiro, artista da palhaçaria em Portugal. "Eu já estava com vontade de estudar e de praticar mais a técnica da comédia física, organizei uma forma dela vir aqui para Brasília por meio do intercâmbio da Secretaria de Cultura. E, nesse encontro, a gente foi levantando os desejos Eu já tinha a vontade de traçar o percurso de uma mulher que gostava de cantar, mas que ia se descobrindo cantora meio por acidente", comenta a atriz.

Na criação do espetáculo, Caísa priorizou trazer uma personagem que ainda não era uma artista, mas que carregava a arte dentro dela. "Eu queria que tivesse o percurso de uma pessoa se descobrindo por meio da arte. Porque a arte tem essa potência de nos revelar, então o desejo era esse de mostrar que tem pessoas que tem uma expressão criativa forte e isso é fundamental. É muito bom também lembrar as pessoas disso", ressalta.

Sobre as artistas homenageadas na peça, a brasiliense escolheu mulheres que possuem uma trajetória em comum. "Evocar essas artistas mulheres que tiveram uma carreira de sucesso, mas em contraponto, devido às condições dos anos 1930, dos anos 1940, tinham uma vida pessoal muito conturbada, porque viviam sobre a insígnia das discriminações de gênero, marcadas por essas diferenças e pelo patriarcado", explica Caísa.

Caísa Tibúrcio é natural da capital e realiza a estreia do espetáculo em Brasília. "Cresci aqui, sou uma artista também que me fiz aqui, gosto muito da cidade, é uma cidade com potencial muito grande. É uma cidade muito bonita, eu fico muito feliz de apresentar aqui. Acho que é o primeiro lugar por onde eu tenho que começar", destaca.

DesConcerto

Show musical de palhaçaria com Caísa Tibúrcio. Em cartaz, de amanhã a domingo, no Teatro Sesc Estação 504 Sul, sempre às 20h.