Mano Dáblio lança primeiro livro de poesia em evento em Taguatinga

Na quinta-feira (29/10), a partir das 19h, o rapper, poeta e slammer Mano Dáblio fará o lançamento do seu primeiro livro de poesias chamado RESPIRAR — Fragmentos de sonhos. Reunindo uma parte das produções autorais feitas pelo rapper nos últimos 20 anos, o livro terá uma distribuição gratuita e será lançado em três formatos diferentes, impresso em tinta, em braille e em audiolivro, visando uma maior acessibilidade para um público diverso.

Leia também: Rodrigo Santoro revela processo criativo para viver vilão no cinema

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Acompanhado de uma sessão de autógrafos, o lançamento presencial do livro será no Ponto de Cultura Invenção Brasileira, que fica localizado no Mercado Sul de Taguatinga. Toda a produção do projeto é voltada para a acessibilidade de pessoas periféricas e pessoas com deficiência.

Leia também: Eric Bauza, dublador de Pernalonga e Patolino, morre aos 46 anos

A obra, que convida o leitor a se deslocar pelos sonhos e pensamentos, transforma experiências pessoais e coletivas em poesia e atravessa temas como a vida na periferia, anticapacitismo, afetividades LGBTQIAP+, memória e resistência cultural.

Leia também: Raphael Montes transforma tédio conjugal em suspense erótico

Mano Dáblio é um artista negro, pessoa com deficiência, criado nas periferias do Distrito Federal, vencedor de vários slams, que são competições de poesia falada, e também é pioneiro na produção de videoclipes de Rap nos quais a Língua Brasileira de Sinais (Libras) está inserida na parte artística das obras.

Leia também: "Um tsunami atravessa a humanidade", diz Zelito, ao Correio, sobre a atualidade

Após o lançamento do livro, as obras impressas, tanto em tinta quanto em braille, serão distribuídas em bibliotecas, espaços culturais, escolas públicas e em organizações que atendem pessoas com deficiência de forma gratuita pela solicitação de doações de exemplares pelo e-mail producaomanodablio@gmail.com.





Serviço

Lançamento do livro RESPIRAR – Fragmentos de sonhos de Mano Dáblio

Na quinta-feira (29/10), às 19h, no Ponto de Cultura Invenção Brasileira (QSB 13, Bloco B, Loja 5, Mercado Sul, Taguatinga). Entrada gratuita.



