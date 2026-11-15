Aos 47, Paulo Vilhena experimenta o prazer de começar de novo

Depois de oito anos afastado das novelas da Globo, Paulo Vilhena está de volta em Por você. Na trama das 19h, ele interpreta Ricardo Mendes, um cardiologista que também atua como preceptor de jovens médicos e ocupa uma posição de destaque dentro do hospital. "Foi um retorno muito desejado. Eu estava com saudade da teledramaturgia, da rotina de gravação, dos estúdios e de estar com um elenco e uma equipe construindo uma história juntos", afirmou o ator. "A Globo é onde minha trajetória começou; então, voltar tem um significado muito especial. É um reencontro com um lugar pelo qual tenho muito carinho, respeito e gratidão", completa.

O interesse pelo projeto veio da possibilidade de explorar as diferentes dimensões de Ricardo. "Ele vive um universo muito particular, que é o da medicina, e ocupa uma posição importante dentro do hospital. Ele é cardiologista, participa da gestão do centro de cardiologia e tem relações muito próximas com outros personagens da trama. O que me interessa é justamente poder explorar as diferentes dimensões desse homem, tanto na vida profissional quanto nas relações pessoais", avalia o artista, que teve sua estreia no gênero em 2002, em Coração de estudante, juntamente com a colega de elenco atual Alinne Moraes, intérprete da médica Vanessa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ricardo é descrito como um profissional atencioso, acolhedor e bem-humorado, mas também carrega suas próprias contradições na vida pessoal. Para Vilhena, o segredo está em compreender que ninguém é uma coisa só. "A graça de interpretar um personagem está em entender que ninguém é uma coisa só. A gente tem diferentes versões de si mesmo, dependendo do ambiente, das pessoas e das situações que enfrenta", explica. "No caso do Ricardo, existe o profissional, que precisa lidar com responsabilidades e decisões importantes, e existe o homem, com seus desejos, suas escolhas e sua maneira de enxergar a vida. Procuro encontrar essa humanidade para que ele não seja apenas o médico, mas uma pessoa com quem o público possa se identificar", acrescenta.

Arte realizando um sonho

Antes de seguir a carreira artística, Paulo Vilhena chegou a considerar a medicina como profissão. Ele conta que prestou vestibular e foi aprovado em odontologia. Agora, vive esse universo por meio da atuação. "Interpretar um médico tem um sabor especial, porque é uma oportunidade de me aproximar de um universo que já despertou minha curiosidade. É muito gostoso poder viver esse sonho por outro caminho, por meio da arte", celebra.

O ator de 47 anos destacou, ainda, a responsabilidade de interpretar alguém de uma profissão tão específica. "Existe uma linguagem própria, uma postura e uma dinâmica de trabalho que precisam fazer sentido para quem conhece esse universo. Meu compromisso é construir o Ricardo de maneira convincente, respeitando o ambiente hospitalar e entendendo a importância das decisões que ele toma. Ao mesmo tempo, a história não é apenas sobre medicina, mas sobre as relações humanas que acontecem dentro desse espaço", pondera.

Paulo Vilhena, ator (foto: Nanda Araújo)

Na novela, Ricardo é um corredor amador e utiliza o esporte para aliviar as tensões da rotina. Embora não seja corredor, Vilhena tem essa ligação com o personagem. "Eu também tenho uma relação muito forte com a natureza e com o mar. Sou caiçara, gosto de surfar e encontro na praia uma maneira de recarregar as energias. Acho que cada pessoa precisa descobrir o que a ajuda a encontrar esse equilíbrio", relata o filho de Santos, no litoral paulista.

A trama criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, ambientada em um hospital, mistura relações profissionais e dilemas pessoais. Para o ator, o espaço hospitalar é especialmente fértil para a dramaturgia. "O hospital é um espaço em que a vida acontece de maneira muito intensa. Ali, as pessoas enfrentam medos, expectativas, perdas, recomeços e decisões que podem mudar completamente suas trajetórias. O mais interessante é que, por trás de cada profissional, existe alguém com sua própria história", defende.

Vilhena elogiou ainda a forma como a novela equilibra esses temas. "Por você consegue explorar esses dilemas humanos sem perder o entretenimento característico de uma novela das sete", comemora.

Recomeço e curiosidade

Com mais de duas décadas de carreira, Paulo Vilhena afirma que a experiência ajuda, mas não elimina os desafios. "Cada personagem traz um universo novo, e cada trabalho exige que você esteja disposto a aprender. Nesse retorno às novelas, inclusive, precisei reaprender algumas coisas da rotina de gravação. O tempo passa, os processos mudam, a tecnologia evolui e a gente também se transforma", reflete o ator revelado nacionalmente no seriado Sandy & Júnior em 1998.

Para ele, manter a curiosidade é fundamental. "Acho importante não perder a disposição de começar de novo, mesmo depois de tantos anos de carreira", observa Vilhena, que acumula dois prêmios no cinema pelos filmes Entre nós (Melhor Ator Coadjuvante no Los Angeles Brazilian Film Festival) e Como nossos pais (Melhor Ator no Festival de Gramado).

Sobre o entusiasmo do público com sua volta às novelas após viver o viúvo João Inácio em O sétimo guardião (2018), demonstra gratidão: "Recebo esse carinho com muita alegria e gratidão. É muito especial perceber que as pessoas sentiam falta do seu trabalho e que existe uma memória afetiva construída ao longo dos anos".

O ator espera que o público se envolva com Ricardo sem buscar nele traços do próprio Paulo. "Acho que o público vai encontrar um personagem que tem suas particularidades, seu humor e suas contradições. Não espero que as pessoas enxerguem o Paulo no Ricardo, mas que se envolvam com a história dele e consigam se identificar, de alguma forma, com suas experiências", argumenta.

Fora das telas, a paternidade também marca uma nova etapa em sua vida. "Sem dúvida, a paternidade transforma a gente. Minha filha me trouxe um olhar diferente sobre o tempo, sobre as prioridades e sobre a importância de estar presente. Você passa a perceber o mundo por outra perspectiva e a entender melhor determinadas emoções. A paternidade me tornou um homem mais atento e presente", revela o pai de Manoela, de 3 anos.

Após participar como competidor do reality show No limite: Amazônia (2023) e dar vida a Gugu Liberato na série Tremembé, na Prime Video, Paulo acredita que as experiências pessoais ampliam o repertório. "Acredito que todas as experiências que vivemos acabam ampliando nosso repertório como seres humanos e, consequentemente, também podem contribuir para o nosso trabalho como atores".









