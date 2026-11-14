Dira Paes fala de polêmicas sobre novela: 'Nunca foi minha intenção magoar'

A trama escrita por Mário Teixeira enfrenta críticas nas redes sociais desde a estreia, na segunda-feira (9/11), por supostos estereótipos no retrato do sertão nordestino. - (crédito: Divulgação/TV Globo)

Dira Paes publicou um vídeo no fim da tarde desta sexta-feira (13/11), para explicar as declarações que fez sobre a novela Lá na Minha Terra, que estreou nesta semana na TV Globo. Na trama, a atriz interpreta a protagonista Rosenda, uma moradora de uma cidade fictícia do sertão nordestino que foi abandonada pelo marido e batalha para cuidar de cinco filhos.

Em entrevista ao Estadão, feita dez dias antes da estreia, ao ser questionada pela reportagem sobre comentários que já apareciam nas redes sociais com a preocupação de que a novela de Mário Teixeira retrataria o sertão nordestino de forma caricata, a atriz afirmou que esse sertão "ainda existe e resiste" e que não se deveria fazer o apagamento dele por um "sonho" de ser urbano. Por essas declarações, a atriz foi alvo de críticas dirigidas a ela e à novela.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No vídeo postado nesta sexta-feira em suas redes sociais, Dira afirmou que, desde a estreia de Lá na Minha Terra, tem experimentado "sentimentos contraditórios". "De um lado, fazer uma protagonista forte, com uma equipe incrível, e do outro lado a tristeza de ter dito uma coisa que fez mal a várias pessoas. E a angústia de não saber como reagir e a preocupação com a família, com quem está preocupado comigo", diz Dira.

Leia também: Entenda polêmica envolvendo representação do Nordeste em novela da Globo

Ela segue: "Estou gravando esse vídeo para falar, do fundo do meu coração, que eu sinto muitíssimo por ter provocado esses sentimentos em todos vocês. Quem me conhece e me acompanha nessas quatro décadas sabe da minha vida profissional, sabe quem eu sou, o que eu penso, quais são os meus valores e o que eu defendo. Nunca foi minha intenção magoar ou ofender ninguém, muito menos esse povo sertanejo que eu admiro tanto".

Nascida no Pará, Dira ressaltou que há tempos trabalha por causas relacionadas ao respeito e à dignidade de quem não costumava ser representado em produções audiovisuais. "Saber valorizar a escuta também é muito precioso para mim", afirma a atriz. Ela diz que ficará com o aprendizado e as lições. "Vou sair dessa com a certeza de que muita gente aprendeu com isso e mais forte", finalizou.

Nos comentários do vídeo, Dira recebeu apoio de colegas de profissão como Camila Pitanga, Marcos Palmeira, Lucas Leto, Eduardo Moscovis e Gabriela Lorran. Também há mensagens de seguidores que afirmam que a questão não é a atriz, mas sim a novela.

Lá na Minha Terra recebeu enxurrada de críticas nas redes sociais

Desde antes mesmo de estrear na segunda-feira (9/11), Lá na Minha Terra, novela criada e escrita por Mário Teixeira, tem recebido críticas por retratar o sertão nordestino de forma caricata e xenofóbica. Logo no primeiro capítulo, o público se indignou por uma das personagens andar com uma cabaça para beber água.

Em outra cena, Cesário, personagem de Daniel de Oliveira, deixa a cidade fictícia de Lavra Seca em um caminhão pau de arara. Na trama, a saída do personagem rumo a São Paulo ocorreu no ano de 2011. No segundo capítulo, Rosenda, interpretada por Dira Paes, pergunta o que é fisioterapia. O filtro usado na edição final da novela, que deixa as cenas com aspecto alaranjado, também incomodou.

Procurada pelo Estadão, a TV Globo não se manifestou sobre as críticas que Lá na Minha Terra tem recebido. O espaço segue aberto.