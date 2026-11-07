Leandro Daniel celebra "reencontro erudito" com o autor Mário Teixeira

De volta em Lá na minha terra, novela das 18h que estreia nesta segunda na TV Globo, Leandro Daniel renova a parceria com o autor Mario Teixeira. Na trama ele será Heraldo Machado, nordestino de 51 anos, que se mudou para São Paulo com sua esposa, Josélia (Suzy Lopes), e suas duas filhas, Marleide (Castorine) e Lucijane (Nina Tomsic), em busca de uma vida melhor. Essa é a quarta colaboração deles, iniciada em I love Paraisópolis, de 2015.

"Heraldo é um homem íntegro, educado e respeitoso. Desde que chegou à capital, ele trabalha como motorista na casa de Ismália (Camila Morgado). É o homem de confiança de Cesário (Daniel de Oliveira), marido de Ismália. Ele cuida da família, com quem vive numa casa modesta na Barra Funda", explica o ator, que atenta para o fato de que, assim como o seu personagem, também formou família, com dois filhos e esposa, e migrou de um estado brasileiro para outro, em busca de uma vida melhor, trazendo todos os medos e desejos na bagagem.

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Após a primeira novela, Leandro foi procurado algumas vezes para novos trabalhos com Mário Teixeira, mas as agendas não batiam. Em 2022, ele voltou ao ar em uma novela do autor, vivendo Floro Borromeu em Mar do Sertão e, graças ao sucesso, voltou em No Rancho Fundo, de 2024, com o mesmo personagem. "Floro me deu muitas oportunidades. Sua dureza e seu humor, sua obsessão e sua dificuldade com a linguagem, me deram um material humano único para me conectar com as pessoas, verdadeiramente. A resposta carinhosa do público continua fazendo parte da minha vida nas ruas do Brasil todo", recorda.

O paranaense expressa sua profunda admiração pelo autor, elogiando sua capacidade de destacar a alma das pessoas que vivem à margem da sociedade. "Sinto que temos uma missão conjunta de tocar as pessoas através da arte", diz, refletindo sobre a ligação que tem com o autor. "Ao longo desses anos de parceria em que tive a oportunidade de trabalhar em novelas escritas por ele, pude perceber um pouco dos sentimentos artísticos que o movem: seu grande apreço pelo Brasil e principalmente sua relação direta com o Nordeste, de onde veio. Mario reconhece, com delicadeza e maestria, a alma das pessoas e procura dar palco a elas, enaltecê-las, mostrando sua profundidade e beleza. É um erudito, apaixonado pelas letras e pela poesia. E neste sentido, me conecto muito com ele, pois desde muito cedo, esse sentimento foi o que me motivou a ser artista. Portanto, acho que temos uma ligação para além da relação social", reflete.

Teatro e cinema

Além do novo papel na televisão, Leandro Daniel está em produção para levar aos palcos cariocas a peça Uma juventude fascinante, adaptação da obra Clase, do autor chileno Guillermo Calderón. A peça, que estreou em 2024 no Teatro Guaíra, em Curitiba, explora temas geracionais e reflexões sobre o passado e o presente.

Com 30 anos de carreira, o ator tem uma rica bagagem no audiovisual. Vencedor do prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Gramado (2021) por Jesus Kid, possui forte presença no cinema em longas como Entrelinhas e Vips. No streaming, atuou em sucessos da Netflix, como Todo dia a mesma noite e Reality Z, além de Sentença (Prime Vídeo) e Cidade de Deus — A luta não para (HBO Max). Na Globo, esteve também em Deus salve o rei, Rock Story e Segundo Sol, entre outras produções de sucesso.

Em paralelo, Leandro está desenvolvendo projetos autorais no audiovisual. Junto com Fabi, sua parceira de vida e de arte, há 30 anos, ele fundou em 2002 sua produtora, a Colombo Produções e a Colombo Filmes, que já lançou o curta Circo Órion (sua estreia como diretor e roteirista) e está trabalhando em longas-metragens, incluindo Gilka, uma cinebiografia da escritora e poeta, Gilka Machado, além de Marvin, um roteiro de sua autoria, em fase de desenvolvimento, que conta a saga de um menino do interior do Rio Grande do Sul que tenta salvar a família da miséria e da desgraça ocasionada pelos desastres climáticos no RS entre 2023 e 2024.

O curitibano, radicado no Rio de Janeiro há 16 anos, ainda estará na série Na batalha, gravada no Paraná em 2025. "Nela interpreto Ancelmo, um pastor evangélico conservador que se opõe aos artistas de hip hop em sua comunidade. Ela tem previsão de estrear em 2027 e conta com nomes como Negra Li, Digão, Brenda Lígia, Saravy e muitos talentos da cidade de Londrina", conclui.