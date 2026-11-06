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Stranger Things

Netflix anuncia nova série spin-off de Stranger Things

"Outros Mundos" irá se passar anos antes da trama original, mas com o mesmo terror e encanto

A série
A série "Outros Mundos: Uma Aventura Stranger Things" é ambientada nos anos 1950, décadas antes da turma de Stranger Thing - (crédito: Reprodução/Netflix)

Para os fãs de Stranger Things ainda em luto pelo fim da série, preparem-se: vem novidade por aí! A Netflix anunciou, nesta sexta-feira (06/11), uma série live-action derivada da produção chamada Outros Mundos: Uma Aventura Stranger Things, e tem estreia prevista para 2028. 

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O spin-off criado pelos irmãos Duffer e pela roteirista Kate Trefry é ambientada nos anos 1950, décadas antes da turma de Stranger Things descobrir uma conspiração sobrenatural na pequena cidade de Hawkins e antes de Stranger Things: The First Shadow, peça que explora o passado de Henry Creel na cidade, em 1959. 

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A história terá novos personagens e será ambientada em Marian, no estado de Nevada, nos Estados Unidos. As filmagens estão previstas para acontecer no Novo México, sem divulgação de elenco até o momento. 

No anúncio, os irmãos Duffer disseram que estão animados para ver a ideia sair do papel e prometeram uma história com “um novo cenário, novos heróis e vilões”. Eles prometem também manter o mesmo encanto e mistério da série original, mas com uma história totalmente nova com muitos mistérios a desvendar. 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 06/11/2026 15:22
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