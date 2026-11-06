Corrida das Blogueiras: conheça o reality que virou fenômeno no YouTube

O reality show Corrida das Blogueiras se consolidou como um dos fenômenos de entretenimento do YouTube brasileiro - (crédito: Reprodução/Instagram)

Criado em 2018 pelos influenciadores Eduardo Camargo (Edu) e Filipe Oliveira (Fih), do canal Diva Depressão, o reality show Corrida das Blogueiras se consolidou como um dos fenômenos de entretenimento do YouTube brasileiro. Em sua oitava temporada, o programa reúne 12 participantes em uma competição que busca revelar a próxima grande criadora de conteúdo da internet.

Produzido pela DiaTV, o reality combina provas de criatividade, comunicação, maquiagem, produção de vídeos e publicidade. Os competidores precisam demonstrar habilidades em diferentes áreas da criação digital, enquanto são avaliados pelos apresentadores e por uma banca de jurados.

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Além de Edu e Fih, a edição conta com a participação da comunicadora Nátaly Neri, da drag queen Lorelay Fox e de Renata Santti, vencedora da primeira temporada da competição.

A nova edição tem como tema o Rococó, movimento artístico que inspira o figurino e a estética da temporada, com referências à realeza do século XVIII. Os episódios são publicados semanalmente, às terças-feiras, às 20h.

Desistência inédita marca a temporada

A oitava edição também ganhou repercussão após a saída voluntária de Rodolfo Lima, conhecido como Paizinho dos Looks. O criador de conteúdo abandonou a competição durante uma prova de maquiagem, situação inédita na trajetória do programa.

O episódio ocorreu durante a Prova do Flop, etapa em que participantes com desempenho considerado inferior enfrentam um desafio extra para permanecer no reality. Após não conseguir concluir a maquiagem, Rodolfo recebeu críticas do apresentador Edu Camargo.

Na avaliação, Edu afirmou que o participante havia desperdiçado uma nova oportunidade de continuar na disputa e disse ter se sentido desrespeitado pela desistência. No confessionário, o participante reconheceu que tomou a decisão sob pressão.

“Eu acho que, quando a gente está sob pânico, a gente acaba não pensando muito. Agora que eu estou me acalmando mais e entendendo o que está acontecendo, não era para eu ter desistido. Era para eu ter tentado”, afirmou.

A saída ocorreu após o participante enfrentar dificuldades na prova principal, realizada em dupla com Gabriel Queiroz. Com a vantagem conquistada anteriormente, Jheny Albano indicou Paizinho para o desafio de eliminação. Jheny, Rhanyane e Gabriel permaneceram na competição.

Sucesso nas plataformas digitais

A nova temporada também registra números expressivos de audiência. Os dois primeiros episódios, publicados em 27 de outubro e 4 de novembro, somam mais de 3,7 milhões de visualizações no YouTube.

Segundo a DiaTV, o primeiro episódio ultrapassou 2 milhões de visualizações em menos de uma semana e se tornou o mais assistido da história do reality. O conteúdo complementar Lounge das Blogueiras também alcançou 1 milhão de visualizações.

Turnê passa por dez cidades

Para ampliar a experiência dos fãs, a oitava temporada contará com uma turnê especial que levará a exibição dos episódios a teatros de dez cidades brasileiras. O público poderá acompanhar o programa ao lado de outros admiradores.

Brasília está entre as cidades contempladas, com sessão marcada para 8 de dezembro. A programação também inclui Fortaleza, Belém, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre e Salvador.

Confira as datas da turnê:

10 de novembro — Fortaleza (CE)

17 de novembro — Belém (PA)

24 de novembro — Curitiba (PR)

1º de dezembro — São Paulo (SP)

8 de dezembro — Brasília (DF)

15 de dezembro — Belo Horizonte (MG)

22 de dezembro — Recife (PE)

29 de dezembro — Porto Alegre (RS)

5 de janeiro — Salvador (BA)

13 de janeiro — São Paulo (SP)

*Colaborou o estagiário Àtila Júnior