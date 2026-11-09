Projeto Headbangers DF traz bandas de heavy metal a Brasília

No dia 27 de novembro (sexta-feira), o projeto Headbangers traz o heavy metal à capital. As bandas Korzus, Bloodskin e Fallen Angel chegam ao Raven Hall com a proposta de aproximar diferentes gerações do gênero musical e fortalecer os espaços que o mantém em circulação. A mesma programação se repete em Goiânia no dia seguinte (28/11), no espaço De Leon Music Pub.

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A atração principal da noite é a banda paulistana Korzus, que representa o thrash metal nacional há mais de quatro décadas. Fundada em 1983, participou diretamente da consolidação da música pesada brasileira dentro e fora do país em uma época em que não havia recursos destinados a estas produções.

Hoje, continuam movimentando a cena e integrando o trabalho de diferentes gerações, inclusive através da própria banda: os novos guitarristas Jean Patton (ex-integrante do Project46) e Jéssica di Falchi (ex-integrante do Crypta), têm 37 e 32 anos, respectivamente. Eles se juntam ao vocalista Marcelo Pompeu e ao baixista Dick Siebert, na banda desde a formação original, e ao baterista Rodrigo Oliveira, que entrou em 1998.

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As outras atrações da noite incluem as bandas brasilienses Fallen Angel, que teve uma trajetória autoral entre 1986 e 1988, e Bloodskin, tributo ao Slayer. A primeira retorna aos palcos com repertório próprio, enquanto a segunda se dedica às músicas da banda norte-americana que influenciou diferentes gerações do metal.

Serviço

Headbangers DF

Dia 27 de novembro, a partir das 19h, no Raven Hall (SOF Sul, Quadra 9, Conjunto A). Ingressos disponíveis a partir de R$ 80 (meia-entrada) pela plataforma on-line Articket (https://articket.com.br/e/6279/headbangers-df).