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Sarau da 312 Norte une poesia, música e clima de boteco

Evento gratuito na Praça Poeta Vicente Sá reúne diversas gerações da arte candanga com apresentações ao vivo, literatura e gastronomia local

Poetas brasilienses se apresentam no boteco do Marcinho - (crédito: Divulgação)
Poetas brasilienses se apresentam no boteco do Marcinho - (crédito: Divulgação)

O Sarau da 312 Norte: Poesia, Música e Boteco chega à quarta edição nesta sexta-feira (6/11), a partir das 18h. O encontro cultural gratuito ocupa a Praça Poeta Vicente Sá e o Boteco do Marcinho, na CLN 312, Bloco A, Loja 36, na Asa Norte, em Brasília. A iniciativa combina tradição boêmia, apresentações musicais e poesia independente.

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O projeto reforça a vocação da capital para a ocupação artística de espaços públicos e comerciais. Os frequentadores encontram uma noite dedicada à exaltação da palavra cantada e falada, unindo apresentações ao vivo com a gastronomia tradicional de boteco em um ambiente descontraído.

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Encontro de gerações na Asa Norte

A programação aposta na pluralidade artística ao reunir diferentes gerações da cultura candanga. O sarau junta criadores veteranos, com décadas de dedicação à produção artística de Brasília, e talentos da nova geração em uma celebração conjunta da arte local.

A grade de atrações musicais e poéticas confirmadas traz Aldo Justo, integrante do grupo Liga Tripa, Moretty, Odília Cozzi, responsável pelo fundo musical que acompanha a declamação de poemas de Roberto dos Santos, Pe Soa, Thiago Ribeiro e Yas Carvalho.

Intervenções poéticas e venda de obras

O elenco poético do evento mobiliza autores locais para declamações durante a noite. A lista reúne dez nomes da cena literária:

  • André Giusti;

  • Anna Carolina Rocha;

  • Edivânia Rachel;

  • Francisco K;

  • Leonardo Menezes;

  • Marcos Fabrício Lopes da Silva;

  • Mardson Soares;

  • Nonato Véras;

  • Sóter;

  • Vivi Seven.

O sarau conta também com um espaço dedicado à venda de obras dos artistas convidados. A estrutura permite ao público adquirir as criações dos participantes e estimula a circulação da produção artística apresentada no evento.

Serviço do sarau

As informações completas para comparecer ao encontro cultural reúnem:

4ª Edição do Sarau da 312 Norte (Poesia, Música e Boteco)

Sexta-feira (6/11), às 18h, na Praça Poeta Vicente Sá e Boteco do Marcinho (CLN 312, Bloco A, Loja 36). Entrada gratuita e aberta ao público.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/11/2026 14:04 / atualizado em 06/11/2026 14:06
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