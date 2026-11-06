Sarau da 312 Norte une poesia, música e clima de boteco

O Sarau da 312 Norte: Poesia, Música e Boteco chega à quarta edição nesta sexta-feira (6/11), a partir das 18h. O encontro cultural gratuito ocupa a Praça Poeta Vicente Sá e o Boteco do Marcinho, na CLN 312, Bloco A, Loja 36, na Asa Norte, em Brasília. A iniciativa combina tradição boêmia, apresentações musicais e poesia independente.

O projeto reforça a vocação da capital para a ocupação artística de espaços públicos e comerciais. Os frequentadores encontram uma noite dedicada à exaltação da palavra cantada e falada, unindo apresentações ao vivo com a gastronomia tradicional de boteco em um ambiente descontraído.

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Encontro de gerações na Asa Norte

A programação aposta na pluralidade artística ao reunir diferentes gerações da cultura candanga. O sarau junta criadores veteranos, com décadas de dedicação à produção artística de Brasília, e talentos da nova geração em uma celebração conjunta da arte local.

A grade de atrações musicais e poéticas confirmadas traz Aldo Justo, integrante do grupo Liga Tripa, Moretty, Odília Cozzi, responsável pelo fundo musical que acompanha a declamação de poemas de Roberto dos Santos, Pe Soa, Thiago Ribeiro e Yas Carvalho.

Intervenções poéticas e venda de obras

O elenco poético do evento mobiliza autores locais para declamações durante a noite. A lista reúne dez nomes da cena literária:

André Giusti;

Anna Carolina Rocha;

Edivânia Rachel;

Francisco K;

Leonardo Menezes;

Marcos Fabrício Lopes da Silva;

Mardson Soares;

Nonato Véras;

Sóter;

Vivi Seven.

O sarau conta também com um espaço dedicado à venda de obras dos artistas convidados. A estrutura permite ao público adquirir as criações dos participantes e estimula a circulação da produção artística apresentada no evento.

Serviço do sarau

As informações completas para comparecer ao encontro cultural reúnem:

4ª Edição do Sarau da 312 Norte (Poesia, Música e Boteco)

Sexta-feira (6/11), às 18h, na Praça Poeta Vicente Sá e Boteco do Marcinho (CLN 312, Bloco A, Loja 36). Entrada gratuita e aberta ao público.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.