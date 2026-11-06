Passo Largo celebra 15 anos de trajetória com show no Clube do Choro

Quinze anos de música, experimentação e encontros com diferentes artistas marcam a trajetória do Passo Largo. Para celebrar a data, o trio brasiliense sobe ao palco do Clube do Choro de Brasília nesta sexta-feira (6/11), às 20h30, em uma apresentação especial com músicos que fizeram parte de sua história. A noite propõe um reencontro com antigas parcerias e uma celebração das diferentes experiências que ajudaram a construir a identidade do grupo.

Leia mais: 'John Wick' ganhará prelúdio animado com retorno de Keanu Reeves

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Formado por Marcus Moraes (guitarra), Vavá Afiouni (baixo) e Thiago Cunha (bateria), o Passo Largo surgiu da afinidade musical entre os integrantes, que já desenvolviam trabalhos juntos em diferentes projetos. “Quando a gente fez o nosso, deu tão certo enquanto banda, ficou muito visível essa integração entre os músicos. A gente falou: ‘Poxa, a gente está dando um passo largo aqui, né? Está rolando rápido o negócio’”, conta Vavá, ao explicar a origem do nome do grupo.

Com o tempo, a atuação do trio se expandiu para além do repertório autoral. A integração entre os instrumentistas passou a atrair convites para acompanhar cantores e outros músicos, tanto brasileiros quanto estrangeiros. A experiência acabou incorporada à identidade da banda, que procura levar sua própria linguagem musical para os trabalhos com outros artistas.

Leia mais: Sarau da 312 Norte une poesia, música e clima de boteco

Essa diversidade também se reflete na sonoridade do Passo Largo, que mistura referências do jazz, rock, choro, forró, música erudita e canção brasileira. Para Vavá, a liberdade de experimentar e a multiplicidade de influências têm relação direta com a identidade cultural de Brasília. “Acho que isso é bem a cara de Brasília, até por não ter uma música que está no dicionário como brasiliense. É essa coisa de a gente ganhar os negócios de todo mundo. Isso dá uma liberdade e uma cara”, avalia.

Ao longo da trajetória, o grupo passou por festivais como Universo Paralello, Porão do Rock, República Blues, Jazz na Vila e FestRock. Também participou de apresentações internacionais, como no Festival MIL Lisboa, em Portugal, e na Womex, na Finlândia, em 2025. Nesta última, os músicos acompanharam o trabalho do saxofonista Esdras Nogueira, parceria que já desenvolvem há anos. No primeiro semestre de 2026, o trio também circulou pela Grécia, Espanha e Holanda com o projeto do instrumentista.

Leia mais: Camaleoa transforma bairros de Fortaleza em cenário de seus clipes

Para o espetáculo de 15 anos, a escolha dos convidados foi um dos principais desafios. Entre os parceiros estão Esdras Nogueira, George Lacerda e Emília Monteiro. São artistas que mantêm relações antigas com os integrantes, seja por trabalhos compartilhados, amizades ou vínculos familiares.

A escolha do Clube do Choro para a celebração também tem significado especial. Considerado um espaço de referência para a música instrumental, o local representa, para o baixista, um palco de respeito e reconhecimento ao trabalho dos músicos. “O Clube do Choro, para todo instrumentista, é um templo. Lá é a casa que recebe as melhores pessoas do Brasil e do planeta. É um palco sagrado”, afirma.

Serviço

Passo Largo – 15 anos

Hoje, às 20h30, no Clube do Choro de Brasília – Setor de Divulgação Cultural, Bloco G. Ingressos a partir de R$40 pela Bilheteria Digital.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco