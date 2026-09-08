João Vitor Silva se declara para Iza e revela rotina do casal

Ator destacou a admiração pela trajetória da cantora e por sua capacidade de manter a essência mesmo após o sucesso - (crédito: Reproduão/X)

O relacionamento de João Vitor Silva e Iza foi o assunto do dia no Encontro com Patrícia Poeta desta terça-feira (8/9). O ator, que está no ar em Quem Ama Cuida, falou sobre a relação com a cantora, contou como os dois aproveitam os períodos de folga e explicou por que preferem manter parte da vida a dois longe dos holofotes.

Questionado sobre a vida amorosa, João Vitor resumiu o momento: "(O coração) está bem ocupado". Em seguida, contou que a rotina profissional dos dois faz com que os momentos juntos sejam aproveitados de maneira mais reservada.

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"A gente tenta, sempre que tem uma folguinha, ficar um pouquinho junto. A vida já é tão exposta, então a gente tenta guardar esses momentos pra gente, sabe? Sempre que dá, ficar em casa, assistir a um bom filme, trocar ideia, falar sobre a vida, conversar sobre as coisas que estão acontecendo", revelou.

Declaração para Iza

Durante a conversa, o ator também falou sobre o que mais admira na namorada. Para ele, a trajetória profissional da cantora não a afastou de suas origens.

"O que mais me encanta nela, eu acho que é a força que ela tem, assim. E outra coisa pela qual eu sou muito apaixonado é como a vida dela já andou tanto, ela já fez tantas coisas, e não perde a conexão com o lugar de onde ela veio, com quem ela é de verdade, com as origens e com a essência dela. Isso é o que mais me apaixona todos os dias", declarou.

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A relação também já foi vista em eventos públicos. Em agosto, Iza acompanhou o namorado durante a sessão de abertura do Festival de Cinema de Gramado. João Vitor integra o elenco de Antártida, suspense psicológico que chega aos cinemas brasileiros em 17 de setembro.