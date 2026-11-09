Suzane von Richthofen dá entrevista inédita em documentário da Netflix

Mais de uma década depois de sua última entrevista, Suzane von Richthofen volta a falar publicamente sobre sua trajetória em um documentário que estreia na Netflix em 11 de novembro. Intitulada Suzane von Richthofen: O que o tempo não apaga, a produção apresenta depoimentos inéditos da mulher condenada a 29 anos e seis meses de prisão por participar do assassinato dos próprios pais, em 2002, em São Paulo.

Dirigido por Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká, o longa aborda os desdobramentos do crime e acompanha as mudanças na vida de Suzane desde a condenação. Além das entrevistas com ela, a produção reúne registros de arquivo e depoimentos de especialistas e pessoas que tiveram ligação com o caso.

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O lançamento ocorre em um momento de renovado interesse pela história da família von Richthofen, que voltou a ganhar destaque em outubro de 2025, após a estreia de Tremembé, no Prime Video. Inspirada na obra do jornalista Ulisses Campbell, a minissérie alcançou grande audiência ao retratar a trajetória de criminosos envolvidos em alguns dos casos de maior repercussão no Brasil.

Na produção, Suzane é interpretada por Marina Ruy Barbosa. A personagem ocupa um lugar de destaque na narrativa, que recupera episódios relacionados à condenação e ao período de encarceramento.

O assassinato dos pais

O crime que levou Suzane von Richthofen à prisão ocorreu na madrugada de 31 de outubro de 2002, quando Manfred e Marísia von Richthofen foram mortos enquanto dormiam na residência da família, localizada no bairro do Brooklin, na zona sul de São Paulo.

O engenheiro e a psiquiatra foram assassinados a golpes de barras de ferro pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, que participaram do crime envolvendo a filha do casal.

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Passados 24 anos, o assassinato permanece entre os episódios criminais de maior repercussão no país e volta a ser abordado na nova produção da Netflix, desta vez com a participação direta de Suzane, que apresenta seu próprio relato diante das câmeras.

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