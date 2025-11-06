Suzane von Richthofen vira empreendedora de produtos artesanais

A ex-detenta mantém vida discreta no interior de São Paulo e cumpre exigência legal de trabalho formal - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Suzane von Richthofen voltou aos holofotes após o lançamento da série Tremembé, do Prime Video, que retrata a vida de criminosos que ganharam notoriedade no país no sistema prisional. Condenada pelo assassinato dos pais em parceria acom os irmãos Cravinhos em 2002, Suzane atualmente cumpre o restante de sua pena em regime aberto.

Em 2023, ela deixou a “penitenciária dos famosos”, quando optou por viver uma vida recatada no interior de São Paulo e retomar o curso de direito na Universidade São Francisco. Casou-se com o médico Felipe Zecchini Muniz, com quem teve um filho em 2024, e removeu o sobrenome dos pais no cartório.

Mesmo optando por uma vida discreta, o Brasil insiste em relembrar o crime cometido por Suzane. Durante seu curso superior, fotos da criminosa em sala de aula inundaram as redes sociais. Embora não mantenha nenhuma conta pessoal na internet, Suzane administra um perfil comercial no Instagram, onde divulga produtos artesanais.

Conforme a Lei de Execução Penal (LEP), é obrigação dos detentos em regime aberto manter um trabalho formal. Por isso, Suzane fundou a microempresa Su entre linhas, que acumula mais de 60 mil seguidores no Instagram. Entre o catálogo disponível na loja on-line de “produtos feitos à mão”, destacam-se chinelos personalizados pelo valor de R$ 150.

"Todos os produtos são produzidos à mão com muito amor e carinho pela Su. Por isso as encomendas demoram até 15 dias para chegar. Mas vale muito a pena esperar", diz o site da empresa. Segundo a descrição do Instagram, a conta é monitorada por Josiely Olberg, ex-cunhada da ex-presidiária, e os comentários das publicações estão restringidos.

Josiely é irmã de Luciana Olberg, condenada a 29 anos de prisão por gravar os abusos sexuais sofridos por suas irmãs de 3 anos. Suzane se relacionou com Rogério Olberg, irmão de Luciana. Em Tremembé, a criminosa foi retratada pelo pseudônimo de Poliana, interpretada por Letícia Tomazella.

