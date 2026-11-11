Estreias nacionais marcam os cinemas nesta quinta-feira (12/11)

Laura Del Picchia e Helvécio Ratton no set de Só não posso dizer o nome - (crédito: Divulgação )

Quanto de coragem precisa-se ter para viver sabendo que o fim está decretado? Essa é a questão enfrentada por Julia (Cat Dantas) e sua mãe Andrea (Mônica Carvalho), após a jovem ser diagnosticada com um câncer terminal. Ao recusar o tratamento, mãe e filha iniciam uma jornada de amor e medo, lutando contra o pai (Humberto Martins) , o hospital e a opinião pública.

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Essa é a questão enfrentada por uma família no novo filme, Deixe-me viver, de Walther Neto, que entra em exibição nesta quinta-feira (12/11), no Cinesystem do Shopping Casa Park. Walther é cineasta, pianista, maestro e diretor artístico. Carrega em sua trajetória mais de 40 prêmios internacionais, como: melhor diretor no 7º Festival de Arte de Cannes 2023, 4 prêmios no Festival Internacional de Cinema de Mônaco por Opposite destinations, Hollywood Gold, Los Angeles Film Awards, New York Movie Awards, Oniros, World Film Carnival Singapore.

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Dirigido pelo brasileiro Helvécio Ratton, o longa Só não posso dizer o nome também chega aos cinemas nesta quinta-feira (12/11). Na trama, Tina, interpretada por Lara Martinelli na fase jovem e Laura Del Picchia em outra fase, decide quebrar seu silêncio e denunciar os abusos sexuais que sofreu do padrasto Ramon (Bruno Matos) à Justiça.

Apaixonada por quadrinhos desde pequena, ela sempre usou o desenho como refúgio. Para conseguir encarar o trauma, Tina inventa uma super-heroína em sua imaginação e coloca toda a sua dor no papel. O longa mistura live-action com animação e é uma adaptação da graphic novel autobiográfica No Abuses de Este Libro, da ilustradora e escritora chilena Natalia Silva Perelman, conhecida como Nati Chuleta.

