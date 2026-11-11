Batuke do Pretinho em Brasília em dezembro terá Mariene de Castro

A turnê Batuke do Pretinho, idealizada pelo cantor, compositor e multi-instrumentista Pretinho da Serrinha, chega a Brasília no dia 5 de dezembro de 2026. A famosa roda de samba será realizada no Millennium Convention Center e a retirada dos ingressos é feita pelo site da Ticket360, de forma gratuita. A abertura dos portões será às 20h e o início da roda de samba está previsto para 22h.



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A primeira turnê nacional do Batuke passou por quatro cidades (Niterói, Juiz de Fora, Salvador e Olinda) e chega à capital com Mariene de Castro como convidada. A cantora, que já fez parte do grupo Timbalada, estará presente no palco para compor o espetáculo de Pretinho da Serrinha.





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Durante suas edições, o Batuke já contou com artistas renomados como Marisa Monte, Caetano Veloso, Seu Jorge, entre outros. E agora, o projeto expande essa multiculturalidade para outras cidades do Brasil, levando o samba como ponto de encontro mas estabelecendo conexões culturais e com a população de cada lugar que passa.

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Pretinho da Serrinha retorna à capital e seguirá viagem rumo a Campinas, onde se apresenta no dia 23 de dezembro. O evento contará com recursos de acessibilidade, incluindo intérprete de libras, audiodescrição, banheiros acessíveis e espaço reservado a cadeirantes garantido uma experiência inclusiva ao público.





SERVIÇO

Batuke do Pretinho

No dia 5 de dezembro, a partir de 20h, no Millennium Convention Center (SHIN CA 2, Bloco F, Lago Norte). Entrada gratuita com retirada no site Ticket360. Classificação indicativa para maiores de 18 anos.



