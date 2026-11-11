Projeto Felicidade celebra 10 anos com novo espetáculo gratuito no DF

Participantes do Projeto Felicidade em momento de oficina teatral que resulta no espetáculo 'Onde há felicidade' em Taguatinga - (crédito: Divulgação)

O Projeto Felicidade celebra dez anos em 2026 promovendo a formação teatral para jovens e adultos LGBTQIA+ do Distrito Federal. A quinta edição do projeto apresenta o espetáculo Onde há felicidade, montagem desenvolvida a partir de oficinas em Taguatinga.

A temporada reúne oito sessões gratuitas no Teatro Sesc Paulo Autran, em Taguatinga Norte. Seis apresentações atendem alunos de escolas públicas e duas recebem o público geral, marcadas para quinta (12/11) e sexta-feira (13/11), sempre às 20h.

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A narrativa acompanha jovens que defendem sua moradia diante do risco de invasão e despejo. O espaço representa acolhimento, afeto e resistência, discutindo temas como identidade de gênero, sexualidade, LGBTfobia e direito à habitação com momentos de humor.

Criação coletiva e vivências

A dramaturgia resulta de memórias compartilhadas durante oficinas no espaço Invenção Brasileira, no Mercado Sul. Rafael Salmona e Vinícius Ávlis conduzem a direção e o texto, acompanhados pelas oficineiras Irina Buss e Geise Prazeres.

Os participantes relatam impactos diretos do processo formativo. Gabriel Araújo, 19 anos, vivenciou seu primeiro contato com o palco durante as aulas. Já Gabe Leaoo, 26 anos, atua pela terceira vez e destacou: “o teatro é onde está a felicidade, onde eu posso me expressar, falar da minha pombagira, falar de tudo”.

A integrante Carol Araújo, 45 anos, frisou a importância da representatividade para que pessoas trans ocupem palcos sem receio. A participante Sophia, 17 anos, apontou que a vivência estimula o pensamento crítico sobre preconceito.

Trajetória e legado

A iniciativa surgiu em 2016 na Cidade Estrutural pelas mãos do dramaturgo Alexandre Ribondi, morto em 2023. O projeto percorreu Sol Nascente em 2023, Itapoã em 2024 e Águas Claras em 2025, ano em que a peça Grande Circo Coragem recebeu indicação ao Prêmio Sesc de Cultura.

O diretor Vinícius Ávlis iniciou sua trajetória na primeira edição como integrante do grupo Bisquetes antes de cursar Artes Cênicas na Universidade de Brasília. A produção atual pertence ao Espaço Multicultural Casa dos Quatro, fundado por Ribondi, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

O fundador também atuou no jornal Lampião da Esquina e integrou a criação do grupo Beijo Livre em 1979. As apresentações de Onde há felicidade têm classificação de 14 anos, com ingressos disponíveis pelo Sympla e recursos de Libras e audiodescrição na sessão de sexta-feira.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.