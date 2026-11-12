Como surgiu a astrologia? Conheça a história antiga por trás dos signos

Os primeiros documentos decifrados sobre a Astrologia são datados do século 7 antes de Cristo, mas a versão atual apareceu por volta do século 5 antes de Cristo, quando surgiu o zodíaco. No começo, o primeiro signo era Touro. - (crédito: MiraCosic pixabay)

Milhões de pessoas consultam o horóscopo diariamente em busca de respostas sobre dinheiro, trabalho e relacionamentos. Essa rotina de ler orientações baseadas na posição das constelações parece um hábito moderno, mas começou há mais de quatro mil anos na antiga Mesopotâmia, onde sacerdotes passaram a registrar de forma metódica o movimento dos corpos celestes.

Os babilônios foram os primeiros povos a desenhar um mapa estruturado do céu noturno. Entre os rios Tigre e Eufrates, no território do atual Iraque, astrônomos locais acompanhavam eclipses e trajetórias lunares para antecipar épocas de colheita, cheias de rios e secas rigorosas, além de tentar antever a estabilidade do reinado.

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A criação da roda zodiacal

Por volta do século 5 a.C., os astrônomos da Babilônia dividiram a trajetória aparente do Sol em doze faixas geométricas iguais de 30 graus. Cada pedaço do céu recebeu a identificação de uma constelação expressiva: nascia dessa forma o zodíaco como a humanidade reconhece hoje.

Nessa etapa embrionária, os cálculos celestes não atendiam a cidadãos comuns. O mapeamento atendia estritamente às decisões do Estado e à proteção do rei, governante cuja vida simbolizava a segurança e o futuro do império.

A personalização na Grécia clássica

A astrologia ganhou o modelo individualizado ao alcançar o Mediterrâneo com as conquistas promovidas por Alexandre, o Grande. Os gregos associaram a matemática e a geometria aos conhecimentos trazidos do Oriente, criando conexões entre planetas, mitologias e traços de comportamento humano.

No século 2 da era cristã, o estudioso Cláudio Ptolomeu organizou essas teorias na obra “Tetrabiblos”. O tratado catalogou regras técnicas para montar mapas astrais calculados a partir da data e do horário exato de nascimento, consolidando a tese de que o céu molda temperamentos individuais.

A chegada aos jornais modernos

A transformação dessa tradição milenar em leitura popular de massa começou no Reino Unido, em agosto de 1930. Na ocasião, o jornal britânico “Sunday Express” publicou um perfil astrológico elaborado por R.H. Naylor para celebrar o nascimento da princesa Margaret.

A alta procura dos leitores garantiu a permanência do astrólogo na publicação britânica. Naylor percebeu a necessidade de tornar o assunto acessível e inventou a divisão simplificada por signos solares, dispensando o cálculo minucioso de casas astrais e ascendentes para cada leitor.

A imprensa ocidental adotou rapidamente a fórmula britânica ao longo do século 20, transferindo a leitura dos astros das páginas impressas para o ambiente digital. O hábito contemporâneo de ler conselhos cotidianos para cada signo sustenta uma ponte direta com os saberes matemáticos e divinatórios criados nas tábuas de argila da Babilônia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.