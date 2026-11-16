Com o álbum 'Equilibrivm', Anitta conquista terceira indicação ao Grammy

Rainha de bateria da Grande Rio, Anitta cruzará a Marquês de Sapucaí apenas dois dias após a premiação norte-americana - (crédito: Facebook/Reprodução)

A cantora Anitta garantiu mais um espaço de destaque na principal premiação da música mundial. Nesta segunda-feira (16/11), a artista brasileira foi anunciada entre os indicados à categoria de Melhor Álbum Global no Grammy pelo seu disco Equilibrivm.

Na disputa pela estatueta, Anitta enfrentará nomes de peso da música internacional, concorrendo com Ayra Starr, Davido, Tems e a veterana Angélique Kidjo.

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A indicação marca a terceira vez que a cantora figura na lista de indicados do Prêmio. Anteriormente, ela já havia concorrido nas categorias de Artista Revelação, na edição de 2023, e de Melhor Álbum de Pop Latino, em 2025, pelo trabalho Funk Generation.

Na última quinta-feira, a artista venceu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa justamente com Equilibrivm.

Maratona entre Los Angeles e a Sapucaí

A cerimônia do Grammy está marcada para o dia 7 de fevereiro de 2027, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A data exigirá fôlego extra da cantora, que tem compromisso marcado no Carnaval carioca logo na sequência.

Rainha de bateria da Grande Rio, Anitta cruzará a Marquês de Sapucaí apenas dois dias após a premiação norte-americana. A escola de samba de Duque de Caxias será a terceira a desfilar na última noite de apresentações do Grupo Especial, no dia 9 de fevereiro.