InícioDiversão e Arte
FAMOSOS

Hall da Fama do Rock: Phil Collins sobe ao palco e chora ao ser ovacionado

Aos 75 anos e enfrentando problemas de mobilidade, Phil Collins - já membro pelo Genesis e agora introduzido em carreira solo - subiu ao palco de bengalas e chorou ao ser ovacionado

Inductee English singer Phil Collins and daughter English-US actress Lily Collins attend the Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony at the Peacock Theater in Los Angeles on November 14, 2026. (Photo by VALERIE MACON / AFP) Caption - (crédito: VALERIE MACON / AFP))
Inductee English singer Phil Collins and daughter English-US actress Lily Collins attend the Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony at the Peacock Theater in Los Angeles on November 14, 2026. (Photo by VALERIE MACON / AFP) Caption - (crédito: VALERIE MACON / AFP))

A cerimônia do Hall da Fama do Rock, realizada no sábado, 14, no Peacock Theater, em Los Angeles, contou com apresentações marcantes e momentos emocionantes. O U2 abriu a noite tocando Silencio e Pride (In the Name of Love), enquanto Run DMC e Aerosmith encerraram com Walk This Way.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Aos 75 anos e enfrentando problemas de mobilidade, Phil Collins - já membro pelo Genesis e agora introduzido em carreira solo - subiu ao palco de bengalas e chorou ao ser ovacionado. Apresentado por Travis Barker, que assumiu a bateria para acompanhar Cynthia Erivo em uma versão épica de In the Air Tonight, Collins garantiu: "Vocês ainda vão ouvir muito falar de mim".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

  • Paul McCartney defende Joe Cocker no Hall da Fama do Rock

  • Eminem mostra mensagem que recebeu de Dolly Parton antes da morte.

  • Ozzy Osbourne em Londres, 1978: audácia e voz especial

Billy Idol foi introduzido por Gwen Stefani e Tony Kanal, do No Doubt, cantando White Wedding e fazendo dueto em Eyes Without a Face. No R&B, Oprah Winfrey homenageou o falecido Luther Vandross, seguido por um medley de Usher.

O hip-hop teve grande destaque: o Wu-Tang Clan se apresentou com seus 10 integrantes após discurso de Chris Rock; já MC Lyte e Queen Latifah receberam o prêmio Early Influence e cantaram juntas. O produtor Rick Rubin discursou com apenas uma frase - "Vocês não podem matar o rock n roll" - e ganhou um tributo do Red Hot Chili Peppers caracterizado com perucas e barbas brancas.

Entre os ausentes, Oasis e Sade foram homenageados por outros artistas, enquanto o Iron Maiden, em turnê na Austrália, recebeu tributo de um supergrupo com membros do Metallica, Rage Against the Machine e St. Vincent. Na introdução conjunta de Joy Division e New Order, apenas o baixista Peter Hook compareceu e tocou ao lado do Deftones e de Lauren Mayberry (Chvrches). O especial editado vai ao ar em 9 de dezembro na ABC e no Disney+.

 

  • O homenageado Phil Collins discursa no palco durante a cerimônia de posse do Rock & Roll Hall of Fame de 2026 no Peacock Theater, em 14 de novembro de 2026
    O homenageado Phil Collins discursa no palco durante a cerimônia de posse do Rock & Roll Hall of Fame de 2026 no Peacock Theater, em 14 de novembro de 2026 Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
  • O homenageado Phil Collins discursa no palco durante a cerimônia de posse do Rock & Roll Hall of Fame de 2026 no Peacock Theater, em 14 de novembro de 2026
    O homenageado Phil Collins discursa no palco durante a cerimônia de posse do Rock & Roll Hall of Fame de 2026 no Peacock Theater, em 14 de novembro de 2026 Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
  • O homenageado Phil Collins discursa no palco durante a cerimônia de posse do Rock & Roll Hall of Fame de 2026 no Peacock Theater, em 14 de novembro de 2026
    O homenageado Phil Collins discursa no palco durante a cerimônia de posse do Rock & Roll Hall of Fame de 2026 no Peacock Theater, em 14 de novembro de 2026 Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
  • O homenageado Phil Collins discursa no palco durante a cerimônia de posse do Rock & Roll Hall of Fame de 2026 no Peacock Theater, em 14 de novembro de 2026
    O homenageado Phil Collins discursa no palco durante a cerimônia de posse do Rock & Roll Hall of Fame de 2026 no Peacock Theater, em 14 de novembro de 2026 VALERIE MACON / AFP)
  • O homenageado Phil Collins discursa no palco durante a cerimônia de posse do Rock & Roll Hall of Fame de 2026 no Peacock Theater, em 14 de novembro de 2026
    O homenageado Phil Collins discursa no palco durante a cerimônia de posse do Rock & Roll Hall of Fame de 2026 no Peacock Theater, em 14 de novembro de 2026 VALERIE MACON / AFP)
  • Inductee English singer Phil Collins and daughter English-US actress Lily Collins attend the Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony at the Peacock Theater in Los Angeles on November 14, 2026. (Photo by VALERIE MACON / AFP) Caption
    Inductee English singer Phil Collins and daughter English-US actress Lily Collins attend the Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony at the Peacock Theater in Los Angeles on November 14, 2026. (Photo by VALERIE MACON / AFP) Caption VALERIE MACON / AFP)
  • O homenageado, o cantor inglês Phil Collins, e sua filha, a atriz anglo-americana Lily Collins, comparecem à cerimônia de posse do Rock & Roll Hall of Fame no Peacock Theater, em Los Angeles, em 14 de novembro de 2026
    O homenageado, o cantor inglês Phil Collins, e sua filha, a atriz anglo-americana Lily Collins, comparecem à cerimônia de posse do Rock & Roll Hall of Fame no Peacock Theater, em Los Angeles, em 14 de novembro de 2026 Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
  • O homenageado Phil Collins discursa no palco durante a cerimônia de posse do Rock & Roll Hall of Fame de 2026 no Peacock Theater, em 14 de novembro de 2026
    O homenageado Phil Collins discursa no palco durante a cerimônia de posse do Rock & Roll Hall of Fame de 2026 no Peacock Theater, em 14 de novembro de 2026 Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 15/11/2026 13:54 / atualizado em 15/11/2026 14:09
x