Hall da Fama do Rock: Phil Collins sobe ao palco e chora ao ser ovacionado

A cerimônia do Hall da Fama do Rock, realizada no sábado, 14, no Peacock Theater, em Los Angeles, contou com apresentações marcantes e momentos emocionantes. O U2 abriu a noite tocando Silencio e Pride (In the Name of Love), enquanto Run DMC e Aerosmith encerraram com Walk This Way.

Aos 75 anos e enfrentando problemas de mobilidade, Phil Collins - já membro pelo Genesis e agora introduzido em carreira solo - subiu ao palco de bengalas e chorou ao ser ovacionado. Apresentado por Travis Barker, que assumiu a bateria para acompanhar Cynthia Erivo em uma versão épica de In the Air Tonight, Collins garantiu: "Vocês ainda vão ouvir muito falar de mim".

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Billy Idol foi introduzido por Gwen Stefani e Tony Kanal, do No Doubt, cantando White Wedding e fazendo dueto em Eyes Without a Face. No R&B, Oprah Winfrey homenageou o falecido Luther Vandross, seguido por um medley de Usher.

O hip-hop teve grande destaque: o Wu-Tang Clan se apresentou com seus 10 integrantes após discurso de Chris Rock; já MC Lyte e Queen Latifah receberam o prêmio Early Influence e cantaram juntas. O produtor Rick Rubin discursou com apenas uma frase - "Vocês não podem matar o rock n roll" - e ganhou um tributo do Red Hot Chili Peppers caracterizado com perucas e barbas brancas.

Entre os ausentes, Oasis e Sade foram homenageados por outros artistas, enquanto o Iron Maiden, em turnê na Austrália, recebeu tributo de um supergrupo com membros do Metallica, Rage Against the Machine e St. Vincent. Na introdução conjunta de Joy Division e New Order, apenas o baixista Peter Hook compareceu e tocou ao lado do Deftones e de Lauren Mayberry (Chvrches). O especial editado vai ao ar em 9 de dezembro na ABC e no Disney+.