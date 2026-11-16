Canetas emagrecedoras: livro revela como manter o peso sem rebote

As canetas emagrecedoras tornaram-se frequentes em consultórios, redes sociais e mesas de jantar. Estima-se que um em cada oito norte-americanos já tenha recorrido a remédios da classe GLP-1. No Brasil, pesquisas indicam que um terço dos lares conta com alguém que utilizou esse método, proporção que deve crescer com a incorporação dessas fórmulas pelo SUS.

Nutrir o organismo de forma adequada é um dos ensinamentos do livro (foto: Reprodução)

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Fora do ambiente de ensaios clínicos, apenas uma em cada três pessoas mantém a aplicação após um ano. As razões para a interrupção envolvem o surgimento de efeitos colaterais, os custos financeiros ou a conquista do peso pretendido.

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Dificuldades na manutenção do peso

A suspensão dessas substâncias traz impactos corporais expressivos. A maioria dos pacientes recupera dois terços de todo o peso perdido em até 12 meses. Além dessa volta, dados revelam que cerca de 40% do peso eliminado era composto por massa magra, enquanto o ganho posterior consiste majoritariamente em gordura.

Relatos reais mostram que indivíduos enfrentam perda de força, lentidão metabólica e o reaparecimento de desejos intensos. Essa volta do apetite descontrolado caracteriza o chamado ruído alimentar, gerando dificuldades para sustentar a nova rotina sem o apoio farmacológico.

Propostas práticas para a rotina

Para orientar quem encerra o tratamento, a Editora Cultrix publicou no país o livro Vida Após os Medicamentos para Emagrecer, de Linia Patel. A edição conta com prefácio do professor Paul Gately, CEO da Obesity UK, reunindo evidências e prática clínica para sustentar resultados no longo prazo.

A obra estrutura a transição por meio do método NEAI, dividido em quatro pilares:

nutrir o organismo de forma adequada;

energizar o corpo para proteger o metabolismo;

alinhar o foco na preservação da massa muscular;

integrar hábitos sustentáveis ao dia a dia.

O guia oferece 40 receitas e quatro planejamentos semanais de alimentação, ilustrados em um caderno colorido de fotos. A publicação contém ainda capítulos voltados a movimento e fatores psicológicos, elaborados com a cooperação de especialistas convidados.

Linia Patel, que também escreveu a obra "Food for Menopause", atua como porta-voz da British Dietetic Association (BDA) e dirige a Linia Patel Nutrition. Com doutorado em Saúde Pública e Epidemiologia, sua prática conecta orientações clínicas a mudanças de comportamento para o período posterior ao encerramento dos remédios.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.