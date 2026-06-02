Canetas emagrecedoras: veja como recuperar a massa muscular perdida

As canetas emagrecedoras podem acelerar a perda de peso, mas exigem cuidados para evitar impactos na força e no desempenho físico (Imagem: Alones | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os medicamentos análogos de GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras, revolucionaram o tratamento da obesidade e auxiliaram muitas pessoas no processo de emagrecimento. No entanto, quando a perda de peso acontece de forma muito rápida e/ou sem acompanhamento adequado, não é apenas a gordura que diminui: também pode ocorrer redução da massa muscular e da força física.

Isso acontece porque, sem acompanhamento adequado, o organismo pode utilizar músculos como fonte de energia, comprometendo a força e a funcionalidade do corpo. Por isso, é comum observar pessoas que emagrecem rapidamente, mas passam a apresentar maior flacidez, menor sustentação muscular, sensação frequente de cansaço e até dificuldades para realizar atividades físicas ou tarefas do dia a dia com a mesma disposição de antes.

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A boa notícia é que, de acordo com o treinador Fabio Aquino, existe recuperação. “O corpo possui memória muscular. Quem já treinou antes normalmente consegue recuperar massa e força de maneira muito mais rápida do que alguém que nunca treinou. O músculo ‘lembra’ daquele estado anterior. Isso facilita muito o retorno quando existe estratégia correta”, explica.

Cuidados durante o processo de emagrecimento

Para preservar e reconstruir a musculatura durante o emagrecimento, é necessário associar hábitos saudáveis ao uso do medicamento. Isso porque, segundo Fabio Aquino, a recuperação muscular não acontece sozinha. “O principal erro é usar as canetas sem musculação, sem proteína adequada e sem acompanhamento. A pessoa praticamente para de comer, perde peso rápido e o corpo entra em um processo de perda muscular importante”, alerta.

Para ele, o segredo não está apenas em emagrecer. “O diferencial está em melhorar a composição corporal. Não adianta perder 15 quilos e perder músculo junto. O resultado estético e metabólico acaba sendo pior”, alerta.

Prática de musculação é fundamental

Durante qualquer processo de emagrecimento, principalmente com o uso de medicamentos análogos de GLP-1, o treino de força se torna indispensável. Isso porque ele ajuda a preservar a massa muscular, manter a força, estimular o metabolismo e minimizar os impactos da perda rápida de peso sobre a composição corporal. “A musculação envia um sinal para o corpo dizendo: ‘esse músculo precisa ser preservado’. Além disso, a ingestão adequada de proteína faz toda a diferença na manutenção da massa magra”, diz Fabio Aquino.

Perda de explosão, cansaço maior e redução das cargas no treino são consequências comuns da perda de massa muscular (Imagem: Mix and Match Studio | Shutterstock)

Impactos do emagrecimento acelerado na força física

A força também tende a diminuir durante um emagrecimento muito acelerado. Isso acontece porque, além da redução da massa muscular, pode haver diminuição dos estoques energéticos dos músculos e alterações no desempenho neuromuscular, afetando diretamente a capacidade de gerar força e potência.

Como consequência, muitas pessoas relatam perda de explosão muscular, aumento do cansaço, menor resistência física e até dificuldade para manter as mesmas cargas e intensidade nos treinos, especialmente quando o emagrecimento ocorre sem estratégias adequadas para preservar a musculatura.

Como evitar a perda de massa muscular

No decorrer do emagrecimento, também é necessário preservar a saúde e a qualidade corporal ao longo do processo. De acordo com Fabio Aquino, alguns hábitos são fundamentais para manter a massa muscular durante a perda de peso.

“Hoje, os melhores resultados que vejo são de pacientes e alunos que unem medicação, treinamento inteligente, alimentação adequada e acompanhamento da composição corporal. O objetivo não deve ser apenas pesar menos na balança. O objetivo deve ser ter menos gordura, mais saúde, mais força e um corpo funcional de verdade”, finaliza.

Por Thiago Martins