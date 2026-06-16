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Saúde & Bem-estar

Veja como evitar a flacidez após o uso das canetas emagrecedoras

Especialista explica por que a perda de firmeza da pele pode surgir após o emagrecimento acelerado e quais estratégias ajudam a preservar sustentação e elasticidade

Apesar de serem aliadas no tratamento da obesidade, as canetas emagrecedoras devem ser utilizadas com acompanhamento profissional para garantir resultados seguros (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Apesar de serem aliadas no tratamento da obesidade, as canetas emagrecedoras devem ser utilizadas com acompanhamento profissional para garantir resultados seguros (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os medicamentos análogos de GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras, revolucionaram o tratamento da obesidade e do sobrepeso, proporcionando uma perda de peso significativa em um período relativamente curto. No entanto, com os resultados na balança, muitas pessoas têm se deparado com um efeito indesejado: a flacidez da pele.

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Segundo Thaine Malinowski, especialista em harmonização corporal, a redução acelerada do volume pode comprometer a capacidade de retração da pele, especialmente em regiões como abdômen, braços, coxas e glúteos.

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“Quando o emagrecimento acontece de forma muito rápida, a pele nem sempre consegue acompanhar essa transformação. Isso ocorre porque há uma perda importante de gordura que servia como sustentação para os tecidos, além de fatores relacionados à idade, genética e qualidade do colágeno”, explica.

A preocupação ganhou ainda mais destaque com a popularização de medicamentos à base de semaglutida e tirzepatida, amplamente utilizados para o controle do peso. Embora sejam aliados importantes no tratamento da obesidade, o acompanhamento multidisciplinar é fundamental para minimizar impactos estéticos e garantir uma perda de peso saudável.

Principais cuidados durante o processo de emagrecimento

De acordo com Thaine Malinowski, alguns cuidados podem fazer toda a diferença durante o processo de emagrecimento. Entre as principais recomendações, estão:

  • Manter uma alimentação rica em proteínas, nutrientes essenciais para a manutenção da massa muscular;
  • Praticar exercícios físicos regularmente, com foco em atividades de força e resistência;
  • Garantir uma hidratação adequada para favorecer a elasticidade da pele;
  • Investir em protocolos estéticos que estimulem a produção de colágeno e a firmeza dos tecidos.

“A musculação é uma das maiores aliadas nesse processo. Quando preservamos ou aumentamos a massa muscular, conseguimos criar uma sustentação natural para a pele, reduzindo o aspecto de flacidez“, destaca.

Jovem acima do peso com o cabelo preso em rabo de cavalo, usando camiseta verde e calça preta, sendo avaliada por nutricionista que está com o cabelo solto, usando óculos preto, calça e camiseta azul e jaleco branco
A perda de gordura pode resultar em diminuição do volume, flacidez e mudanças no contorno do corpo, o que tem impulsionado a busca por tratamentos estéticos (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Impactos da perda de peso acelerada

Uma das regiões que mais costuma sofrer alterações após o emagrecimento acelerado são os glúteos. A perda de gordura pode resultar em diminuição do volume, flacidez e mudanças no contorno corporal. De acordo com Thaine Malinowski, essas mudanças ajudam a explicar o aumento na procura por tratamentos voltados à recuperação da firmeza e da projeção da região após processos intensos de perda de peso.

“Muitas pacientes chegam satisfeitas com a perda de peso, mas incomodadas com a aparência corporal. Hoje existem tecnologias e procedimentos que ajudam a estimular colágeno, melhorar a qualidade da pele e devolver harmonia ao contorno, sempre respeitando a naturalidade dos resultados”, afirma.

Importância de um emagrecimento saudável

Para a especialista, o sucesso de um processo de emagrecimento não deve ser medido apenas pelos quilos perdidos, mas também pela preservação da saúde, da funcionalidade do corpo e da autoestima. “Emagrecer é uma conquista importante, mas é fundamental que esse processo seja acompanhado de estratégias para manter a qualidade dos tecidos e a harmonia corporal. O objetivo deve ser alcançar um resultado saudável e sustentável, sem abrir mão do bem-estar e da confiança”, conclui.

Por Yohana Guimarães

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    Por Redação EdiCase
    postado em 16/06/2026 18:37
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