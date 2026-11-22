Para Roberta Rodrigues, ocupar pela primeira vez o posto de protagonista de uma série audiovisual, depois de 27 anos de carreira, reúne as duas dimensões. Em Verônika com K, a atriz assume o centro da narrativa como uma advogada criminalista poderosa, bem-sucedida e dona de si, cuja vida aparentemente organizada começa a ser ameaçada pelo retorno de questões do passado. É uma personagem distante dos tipos pelos quais o público costuma reconhecê-la, mas que representa muito mais do que um novo desafio profissional. É também a oportunidade de ocupar um espaço que, durante décadas, permaneceu restrito a poucas mulheres pretas na televisão e no cinema brasileiros.

A escolha partiu de José Júnior, criador da série e alguém que conhece Roberta desde a adolescência, quando ela começou a construir sua formação artística no grupo Nós do Morro, no Vidigal, no Rio de Janeiro. Na época do convite, a atriz trabalhava em A Divisão. Júnior apresentou o projeto como uma das séries de sua vida e afirmou que só conseguia enxergá-la naquele papel. O desafio era grande: Roberta teria menos de um mês e meio para se transformar e dar vida à personagem, oriunda do universo da série Arcanjo Renegado.

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"Eu entendi na hora a importância desse lugar de protagonismo para mim, a importância de ter sido escolhida por ele. Foi a única pessoa que comprou a minha briga para que eu estivesse nesse lugar, que confiou que eu entregaria esse protagonismo da forma que ele merecia ser entregue", relata a atriz de 44 anos. A felicidade pela oportunidade, porém, veio acompanhada de uma compreensão ainda maior sobre o significado dessa escalação. "Ocupar o lugar de protagonismo neste momento é um lugar de revolução. É um lugar onde a gente começa a abrir portas. É sobre a Roberta, é sobre todo um povo que está ali, que sabe fazer e que não tem as oportunidades certas."

A fala sintetiza uma das questões centrais de sua trajetória. Mesmo tendo participado de produções de enorme repercussão, como a novela Mulheres apaixonadas (2003) — que marcou sua estreia na televisão, como uma empregada doméstica —, Roberta passou boa parte da vida profissional ocupando posições secundárias em histórias protagonizadas por outros. Isso não significa, entretanto, que tenha sido uma presença menor. Desde o impacto internacional de Cidade de Deus, filme de 2022 que se tornou uma referência do cinema brasileiro e revelou ao mundo uma geração de artistas, a atriz construiu uma relação de identificação com o público que atravessou diferentes formatos e personagens.

Na televisão, esteve em novelas de grande audiência, como Cabocla (2004), Paraíso tropical (2007) e Salve Jorge (2012), e conquistou espaço também na comédia, com o sitcom Tô de Graça. Na aclamada série Sob pressão, mostrou outra dimensão de seu trabalho ao participar do especial dedicado à pandemia de covid-19. São experiências que ajudam a compreender a versatilidade de uma intérprete que não se acomoda em um único registro. Ainda assim, a associação popular com a imagem da mulher sensual, a chamada "gostosona", é algo que ela observa com humor, mas também com a consciência de quem deseja ampliar as possibilidades de representação.

"É engraçado esse lugar em que o público me associa, o da gostosona. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas sempre me receberam em outros lugares. Acho que acabam se conectando comigo pela minha arte, por me olharem e, em algum momento, se reconhecerem", afirma. Para ela, o mais importante é justamente poder transitar entre universos distintos, assumindo a responsabilidade de cada personagem e das mensagens que chegam ao público por meio deles.

Roberta Rodrigues, atriz (foto: Maria Magalhães)

Universo jurídico

Em Verônika com K, essa transformação exigiu uma preparação cuidadosa. Roberta trabalhou com as preparadoras Fátima Domingues e Isadora Ferretti e participou de encontros com advogadas criminalistas, entre elas Kênia e Alexandra, para compreender as particularidades do universo jurídico. A personagem é uma mulher que alcançou uma condição social muito diferente daquela de sua origem na favela. Rica, elegante, inteligente e independente, ela exerce poder sobre o próprio destino e não teme assumir uma postura predatória quando necessário.

Ela faz questão de afastar qualquer interpretação simplificadora sobre a proximidade entre a origem da personagem e sua própria história. "Acho que foi mais fácil para mim porque a Verônika vem de uma favela. Só que a realidade da Verônika é totalmente diferente da Roberta. São histórias que não conversam em nada. A minha vida é uma outra história e, além de tudo, eu sou uma atriz. Qualquer personagem que seja para eu fazer precisa de uma boa construção", explica.

O estudo também ampliou sua percepção sobre a presença feminina no sistema de Justiça. Ao se aproximar de profissionais da área, a atriz descobriu histórias de mulheres que conquistam vitórias e constroem carreiras importantes nos tribunais, mas que nem sempre recebem a visibilidade merecida. O retorno tem sido significativo. Desde a estreia, ela relata que muitas advogadas a procuram nas ruas para dizer que se reconhecem na personagem e se sentem representadas pela maneira como aquele universo é retratado.

"Estamos tão acostumados com esse lugar do protagonismo masculino que deixamos o espaço das mulheres para trás", observa. Verônika, nesse sentido, apresenta uma mulher que não precisa abrir mão da vaidade, da inteligência, da ambição ou da sensualidade para exercer autoridade. É uma figura complexa, que ocupa o espaço de poder sem pedir licença.

Mérito e autonomia

A autonomia conquistada na construção da personagem também representa uma mudança na relação de Roberta com a própria profissão. Depois de quase três décadas de trabalho, a atriz diz viver um momento de maior consciência sobre seu merecimento e sobre a importância de sua voz nos processos criativos. Durante a realização da série, participou de discussões sobre a narrativa, sugeriu alterações em cenas, acompanhou o material ainda na fase de montagem e deu opiniões até sobre a abertura. Também pediu que a equipe fosse majoritariamente preta.

"Hoje, eu tenho muita autonomia, até mesmo autonomia para dizer que estou em um lugar de merecimento meu, porque eu sei de toda a minha trajetória. Eu sei o quanto estudei ali no Nós do Morro, o quanto me ressignifiquei enquanto pessoa e enquanto artista para fazer com que as pessoas vissem o quanto eu era boa no que fazia", afirma.

Essa consciência não surgiu de maneira isolada. Roberta reconhece a importância das mulheres que vieram antes e ajudaram a construir as condições para que artistas pretas pudessem reivindicar espaços de maior visibilidade. Ruth de Souza, Chica Xavier e Léa Garcia estão entre as referências que pavimentaram caminhos. Em outra geração, a atriz encontra na trajetória internacional de Viola Davis um exemplo de como talento, posicionamento e poder de produção podem caminhar juntos.

"Ela foi, para essa minha geração, a única mulher que realmente se colocou nesse lugar, que falou e lutou por esse protagonismo, começando a fazer as próprias produções", diz, ao mencionar trabalhos como A Mulher Rei e a série Como defender um assassino. Para Roberta, acompanhar uma mulher preta em posição de comando, capaz de controlar a própria narrativa, amplia o horizonte do que outras artistas podem imaginar para si.

A reflexão também alcança o mercado brasileiro. A atriz chama atenção para a dificuldade que o país ainda demonstra em valorizar suas próprias produções e seus artistas. Segundo ela, existe uma tendência de reconhecer com mais facilidade o talento quando ele vem de fora, enquanto profissionais brasileiros, especialmente mulheres pretas, continuam enfrentando obstáculos para conquistar oportunidades equivalentes.

"Quando uma mulher preta poderosa fala lá de Hollywood, nas condições em que vive, sobre a luta diária para conseguir se estabelecer no mercado, mesmo sendo uma atriz muito talentosa, a gente transfere isso para o Brasil e entende que o buraco é muito mais embaixo", pondera.

A discussão sobre representatividade não se limita à presença diante das câmeras. Roberta também coloca em pauta as condições materiais de trabalho e a remuneração dos profissionais negros. Em 27 anos de carreira, afirma que nunca recebeu valores realmente compatíveis com a dimensão de seu trabalho. Para ela, a desigualdade se manifesta tanto na distribuição dos papéis quanto no reconhecimento financeiro de quem os interpreta.

"Enquanto atriz preta, passei 27 anos da minha carreira sem nunca receber valores que realmente condissessem com o meu trabalho. Sempre estava recebendo abaixo, tudo era muito abaixo", denuncia. A reivindicação, portanto, não é apenas por mais personagens de destaque, mas pelo direito de construir uma carreira com estabilidade, reconhecimento e retorno econômico proporcional à dedicação e à qualidade da entrega artística.

Essa postura mais consciente também influencia suas escolhas. Roberta conta que, hoje, analisa os projetos ao lado da empresária, considerando não apenas a oportunidade profissional, mas a história que pretende contar e o impacto que ela pode produzir. "Que história é essa que vou contar? Para quem vou contar? Onde vou atingir? Dentro do que acredito que seja uma arte que realmente transforme", resume.





Nós do Morro

A relação entre arte e transformação acompanha a atriz desde o início. Foi no Nós do Morro que ela descobriu que atuar não significava simplesmente alcançar a fama. O grupo, criado no Vidigal e responsável pela formação de inúmeros artistas, ofereceu a base técnica, humana e política de seu trabalho. Roberta lembra que boa parte do elenco de Cidade de Deus saiu daquele ambiente de formação, que teve papel decisivo na qualidade artística do filme.

"O Nós do Morro é responsável por tudo que sou hoje, foi onde aprendi a ser artista, essa artista. Onde entendi que a arte não era sobre ser famosa, mas sobre a mensagem que você deixa, sobre a revolução que faz com a sua arte, sobre a sua entrega", conta. A experiência também lhe ensinou que não existe personagem pequeno quando há compromisso com a interpretação. "Independentemente de fazer um personagem muito grande ou um personagem que seja apenas uma passagem, a sua entrega precisa ser tão gigante quanto em qualquer situação".

A importância dessa formação torna ainda mais dolorosa a situação atual do grupo, que, segundo a atriz, deixou de funcionar por falta de recursos financeiros. Para ela, a dificuldade enfrentada pelo Nós do Morro expõe uma contradição do país: uma instituição que ajudou a revelar talentos e a transformar o audiovisual brasileiro não consegue manter suas atividades. "É muito triste, porque retrata muito essa questão do nosso país. Mas é o meu lugar, é de onde eu venho, onde aprendi tudo em relação à arte", lamenta.

Mais de Berê

A memória afetiva de Cidade de Deus também ganhou novos contornos com o reencontro de Roberta com Berenice, sua personagem no filme, agora na segunda temporada de Cidade de Deus – A luta não para. Mais de duas décadas depois, a atriz encontra uma mulher transformada, que chega à política como vereadora. A personagem, que marcou sua estreia no cinema, retorna em um momento no qual a participação política e a representatividade negra ocupam lugar central nos debates sociais.

"A Berê foi um grande presente da arte para a minha vida, foi a minha primeira personagem, aquela com quem descobri o que queria fazer para sempre", recorda. Reencontrá-la no exercício de um mandato eletivo tem, para Roberta, uma dimensão simbólica. "É revolucionário, né? Porque é uma mulher preta dentro desse lugar político, onde normalmente a gente nem é bem-vinda, nunca foi", comemora.

A vereadora também funciona como uma ponte com as novas gerações. A atriz acredita que a personagem ajuda a desfazer a ideia de que política é um assunto distante ou desagradável, mostrando como as decisões coletivas interferem diretamente na vida cotidiana. "A Berenice vem nesse lugar de alertar e abrir o olhar dessa nova juventude para a importância de a gente se juntar, da política nas nossas vidas e de entender que só através da política conseguimos ter mudanças efetivas", afirma.

A noção de coletividade atravessa, assim, tanto sua interpretação quanto sua visão de mundo. Se Cidade de Deus foi uma obra que projetou internacionalmente um grupo de atores e ajudou a renovar o cinema nacional, a experiência de revisitar aquele universo reforça a compreensão de que uma trajetória individual também é resultado de muitas outras histórias. "Quando a gente se entende num lugar de coletivo, num lugar de direito, quando sabe quais são os nossos direitos, aí a vitória é certa", diz.

Mais cinema

Entre os trabalhos mais recentes, Roberta também integra o elenco de Deixe-me viver, filme que passou por Cannes e Miami e aborda a finitude a partir da história de uma adolescente diagnosticada com câncer terminal. A jovem decide viajar para a Bahia para viver os últimos dias da maneira que deseja e encontra o amor por meio do filho adotado da personagem de Roberta. A atriz descreve a produção como uma experiência delicada, conduzida pelo diretor Walter Neto e marcada pela troca com a atriz Cat Dantas e com o jovem Stephano, em seu primeiro trabalho.

"É um filme muito bonito, que fala sobre esse lugar da finitude de uma forma linda", comenta. O convite partiu de Mônica Carvalho, a quem Roberta demonstra carinho e admiração. A experiência reforça seu interesse por histórias capazes de provocar identificação e tocar o espectador sem recorrer a fórmulas fáceis.

Aos 27 anos de carreira, portanto, Roberta Rodrigues não enxerga Verônika com K como um ponto de chegada. A primeira protagonista representa uma conquista pessoal, mas também uma oportunidade de ampliar as possibilidades para quem ainda espera uma chance semelhante. Sua trajetória reúne o impacto de Cidade de Deus, a popularidade das novelas, o humor de Tô de Graça e a diversidade de personagens que construiu ao longo dos anos. Agora, ela acrescenta a esse percurso uma nova dimensão: a de uma artista que conhece o próprio valor e não pretende mais abrir mão de participar das decisões sobre o trabalho que realiza.

"Qualquer corpo preto que esteja nesse lugar, num lugar de protagonismo, num lugar de poder, representa uma transformação, uma abertura de caminhos", afirma. É essa consciência que acompanha Roberta nesta nova fase. Mais do que finalmente ocupar o centro de uma história, ela quer ajudar a mudar quem tem o direito de contá-las, de que maneira e em quais condições. Para a atriz, protagonizar também é assumir a responsabilidade de transformar o espaço que se conquista.