A apresentadora Tati Machado e o marido Bruno Monteiro anunciaram na manhã deste sábado (21/11) o nascimento do filho, Rafael. O pequeno veio ao mundo na terça-feira (17/11).
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Nas redes sociais, o casal publicou registros do parto cesariana, exibindo pela primeira vez o rostinho do bebê. "Nosso primeiro encontro. Bem-vindo, Rafael. 17.11.26", escreveu na legenda. O anúncio emocionou amigos, fãs e seguidores, que deixaram mensagens de carinho e felicitações.
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Tati e Bruno estão juntos há cerca de 15 anos. A chegada de Rafael marca um novo capítulo para o casal, que enfrentaram a perda do primeiro filho, Rael, em maio de 2025, quando estava na 33° semana de gestação.
O anúncio da nova gravidez da jornalista aconteceu em 11 de junho deste ano por meio de um vídeo em que ela segurava sapatinhos de bebê ao lado de Bruno, que exibia uma câmera fotográfica infantil. "O amor encontrou mais um jeito de florescer", escreveu o casal na legenda da publicação.
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