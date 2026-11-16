Gilberto Gil receberá o título Doutor Honoris Causa pela Universidade de São Paulo. A cerimônia ocorre em 9 de dezembro, às 16h.

A homenagem é concedida pela universidade àqueles que tenham, de alguma forma, realizado trabalhos que atuem no progresso da ciência, letras ou artes, ou trazido algum bem excepcional ao País ou ao mundo.

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A honraria também é destinada a pessoas que tenham tido algum papel em serviços à faculdade.

A cerimônia está programada para ocorrer no auditório do Centro de Difusão Internacional (CDI), na Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 310, Cidade Universitária, em São Paulo.