Nesta terça-feira, a Biblioteca do Senado Federal, receberá o lançamento do livro de Luciano Ambrósio, Meu Olhar. A obra reúne poesias e fotografias que buscam levar aos leitores reflexões de como Luciano vê e sente o mundo, baseado em lembranças de quando ele ainda enxergava e das percepções que ele tem das coisas ao seu redor.

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O artista, de 57 anos, nasceu com retinose pigmentar, um grupo de doenças genéticas que causam a degeneração da retina, e perdeu completamente a visão por volta dos seus 24 anos. Luciano escrevia poesias desde a adolescência e alguns textos fazem parte da coletânea publicada pela editora Art Letras. “Nos meus textos, eu falo muito sobre lembranças. A cidade do interior onde eu nasci, coisas de infância e também muito sobre autoconhecimento e as novas percepções que eu tenho do mundo”, explica.

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Na fotografia, Luciano começou há cerca de 10 anos e, desde então, registra paisagens, objetos e detalhes do mundo ao seu redor com a câmera, a ajuda de um aplicativo que descreve as fotografias, sua imaginação e as lembranças que carrega na memória. “Eu gosto muito de fotografar paisagens, objetos e os detalhes das coisas, como frestas de sol e degraus. Utilizo meus sentimentos e percepções para mostrar nas minhas fotografias a maneira como eu vejo as coisas”, afirma Luciano.

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O artista iniciou o projeto do livro ‘Meu Olhar’ há cerca de um ano, e espera que os leitores possam desfrutar dos seus textos e imagens, e se identificar com o modo que ele compreende as coisas ao seu redor.





Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco*





Serviço:

Lançamento do livro Meu Olhar - Luciano Ambrósio

Na terça-feira (17), às 18h30, na Biblioteca do Senado Federal (Senado Federal, Praça dos Três Poderes, Palácio do Congresso Nacional, Anexo II, térreo). Entrada gratuita.



