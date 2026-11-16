Beyoncé é a primeira artista na história a ter 100 indicações ao Grammy - (crédito: Reprodução Instagram @Beyonce)

Beyoncé atingiu um patamar inédito na história do Grammy. A texana, de 44 anos, tornou-se a primeira artista a acumular 100 indicações na premiação, após entrar na disputa de Melhor Performance Solo de R&B com a canção Morning Dew (Donk). A nomeação foi anunciada nesta segunda-feira (16/11), durante a divulgação dos concorrentes à edição de 2027, marcada para fevereiro.

Na categoria, Beyoncé concorre com Kehlani, indicada por Out the Window; Victoria Monét, por Let Me; Jill Scott, por Pressha; e Tems, por What You Need. A música responsável pela marca foi apresentada ao público oficialmente em 4 de julho deste ano. Morning Dew (Donk) chegou às plataformas digitais como parte das comemorações pelos 20 anos de B’Day, segundo álbum solo da cantora, originalmente lançado em setembro de 2006. A faixa foi composta por Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream e Darius Dixon. A produção ficou a cargo da própria artista e de Pharrell.

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Caso vença, a norte-americana poderá aumentar também o número de estatuetas que reúne ao longo da carreira. A cantora já soma 35 gramofones, mais do que qualquer outro nome na história da premiação. Ela assumiu a liderança em 2023, quando recebeu quatro prêmios por trabalhos ligados ao álbum Renaissance e chegou a 32 troféus, superando o maestro Georg Solti, com 31 estatuetas acumuladas em vida.

Recordes anteriores

Beyoncé já era recordista de indicações antes da conquista anunciada nesta segunda-feira. Em novembro de 2024, ao receber 11 nomeações relacionadas ao álbum Cowboy Carter para o Grammy do ano seguinte, a cantora chegou a 99 e deixou para trás JAY-Z, com quem dividia o recorde anterior de 88 indicações. Faltava apenas mais uma nomeação para alcançar os três dígitos, o que ocorreu agora com Morning Dew (Donk).

A passagem de Cowboy Carter pelo Grammy de 2025 marcou outro capítulo da relação da cantora com a premiação. Na ocasião, Beyoncé recebeu, pela primeira vez, o prêmio de álbum do ano, uma das principais categorias da cerimônia. O trabalho também venceu como melhor álbum country, resultado que fez dela a primeira mulher negra a conquistar o troféu nesta categoria.

A 69ª edição do Grammy está marcada para 7 de fevereiro de 2027, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A lista de indicados foi divulgada pela Academia de Gravação nesta segunda-feira. A britânica Raye lidera a edição com 11 nomeações, seguida da espanhola Rosalía, com nove. A brasileira Anitta concorre na categoria Melhor Álbum de Música Global por EQUILIBRIVM.

*Com colaboração do estagiário Átila Júnior, sob supervisão de Mariana Niederauer