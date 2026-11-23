Enquanto tua mente estiver tomada por uma tormenta de queixas, recriminações e lamentos, as potências cosmogônicas cheias de Graça não têm como te encontrar para te abençoar, inclusive porque, mesmo que te encontrassem, precisariam de um mínimo de lucidez de tua parte para compreender o que está acontecendo e aceitar a bênção.

Por isso, em primeiro lugar faz o impossível para que tua mente esteja serena, alegre e descontraída ainda que estejas passando por provações terríveis, porque nada te obriga a ficar o tempo inteiro com a mente exclusivamente apegada ao sofrimento eventual.

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A Graça da Vida circula o tempo inteiro, mas para a perceber e receber as bênçãos, tu precisas te preparar devidamente para tão importante evento, em vez de gastar teu tempo te apegando ao sofrimento.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Pensar longe no futuro é o que você precisa neste momento, porque senão sua alma irá se decepcionar com os acontecimentos em curso, já que andam emperrados e fora do seu domínio. Pensando longe no futuro haverá alívio.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Melhor respeitar o ritmo dos assuntos em andamento, mesmo que venha de encontro à urgência que sua alma sente para se livrar de tudo e de todos, para poder descansar. Esse tempo chegará, mas ainda não é o que acontece.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As pessoas complicam, porém, nesta parte do caminho há muita dependência de decisões que não estão sob seu domínio, portanto, é melhor tolerar as complicações em vez de você se deter para entrar em conflito com elas.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Melhor você correr o risco de sua alma parecer chata, mas preservar o próprio ritmo, do que tentar atuar com simpatia se adaptando ao ritmo alheio. Fazer seu próprio ritmo será uma atitude melhor e mais produtiva.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça tudo do seu jeito e se defenda das críticas que eventualmente surgirem, apostando em que sua visão do futuro é mais clara e lúcida do que a das pessoas que criticam. No fim, é tudo uma aposta num jogo de alto risco.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Construir o futuro implica decisões difíceis de tomar, porque a alma se apega ao andamento normal da vida em vez de se lançar ao futuro com espírito de aventura. Essa indecisão empata tudo e produz inquietações.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Agora você encontra margem mais ampla para tentar convencer as pessoas a seguirem seus planos e intenções. Essa janela não vai durar muito mais tempo, portanto seria interessante que você a aproveitasse com ações.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Mesmo que a perspectiva de final de ano não seja tão excitante quanto sua alma desejaria, ainda assim não seria bom você se dedicar a fazer uma lista de queixas, porque olhando objetivamente dá para ver que está tudo bem.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Você pode se deixar levar pelos planos que outras pessoas fizerem, ou você pode assumir o domínio e organizar as coisas de acordo com seu agrado, incluindo as pessoas que quiserem ser lideradas nesse sentido.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aproveite este momento mais apagado para tomar distância do barulho do mundo e, ao mesmo tempo, organizar melhor seus assuntos, tendo em vista que logo mais haverá atividade suficiente para você se envolver.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As melhores oportunidades giram em torno das articulações que você fizer para consolidar alianças com tais ou quais pessoas que sejam do seu gosto, ou que você considere interessante o mundo que elas representam.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Melhor não esperar que tudo dê certo porque é muito o que não está sob seu domínio e, ainda mais, do jeito que anda o mundo é impossível ter tudo sob controle. Mesmo assim, é também verdade que você não irá ter queixas.