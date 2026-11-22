A dupla Chitãozinho e Xororó vai se aposentar dos palcos após mais de 56 anos de carreira. Os dois vão contar os detalhes da aposentadoria em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, neste domingo, 22 de novembro.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a apresentadora Poliana Abritta, diz que os irmãos, donos de sucessos como Evidências, irão deixar os palcos oficialmente. Nos comentários, fãs lamentaram e torcem por uma turnê de despedida.

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