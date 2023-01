Mundo Bita faz espetáculo especial para as crianças de Brasília

LP Lara Perpétuo*

(crédito: Chico Barros/Divulgação)

Na Galáxia da Alegria, entre o Planeta Música e o Planeta Circo, está… o Teatro da Unip (913 sul). Neste sábado (14/1), às 15 e às 17h, e no domingo (15/1), às 11h e às 16h, O Mundo Bita se transporta a Brasília para apresentar novo espetáculo. O show A semente da diversão é a imaginação traz à capital federal seres verdes chamados Plots e o bigode laranja do amigo mais amado das crianças.



"O universo que abarca O Mundo Bita é movido a imaginação, esse é o grande combustível para que tudo funcione", explica um dos idealizadores da animação, o músico e designer pernambucano Chaps Melo. "O Bita é aquele ser imaginário que mora no espaço sideral e facilita o acesso das crianças ao mundo da imaginação, resolvendo conflitos, fazendo descobertas, aprendendo e se divertindo por meio da música."

Segundo ele, o show que ocorre neste fim de semana reforçará a ideia de busca por diversão e conhecimento por meio da imaginação: "Entre as músicas, há esquetes com diálogos e ações que tratam desse tema geral, sempre levando o público a mergulhar na próxima canção".

Falando de canções, são vinte, entre clássicas e novidades, as que animam os pequenos brasilienses amanhã e depois. O Mundo Bita vem introduzindo grandes nomes da música — como Milton Nascimento, padrinho da animação, e Emicida — para o público infantil desde 2017: "É uma verdadeira missão contribuir para que a criançada tenha contato com essas preciosidades", afirma o idealizador. Para ele, contar com esses artistas é "um grande orgulho e privilégio"; por isso, apesar de não participarem propriamente do espetáculo, as músicas feitas em colaboração com eles estão entre as novidades que vão ao palco e "enchem os momentos de um significado especial".

Entre as antigas, sucessos, como Fazendinha e Viajar pelo safari — que contam com mais de um bilhão de visualizações no Youtube — não irão faltar.

Além de Bita e dos Plots, vão estar presentes, é claro, os amigos Dan, Lila e Tito, e Flora, a professora de música.

* Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco