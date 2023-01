Lego City chega ao Park Shopping como opção para as férias das crianças

LO Lara Oliveira*

(crédito: Divulgação: Park Shopping)

Já imaginou visitar um mundo todo de brinquedo? A Lego City chegou a Brasília para divertir a garotada. A cidade de blocos de encaixe está instalada na Praça Central do Park Shopping de Brasília. A equipe do evento promete diversão para a criançada e para toda a família.



A Lego City é formada por quatro estações temáticas e foi pensada justamente para os visitantes interagirem com ela. As crianças, a partir de 4 anos, terão à disposição as peças do LEGO® System, que além de permitir apreciar a cidade de brinquedo, também possibilitam a diversão e a construção do que quiserem ali.

Cada estação tem uma interação diferente para as crianças e a família, como na estação Lego Corrida de Carros, onde as crianças são incentivadas a construir o próprio carro e correr para a pista de teste. Ou como na estação Cafeteria Lego Friends, onde as crianças terão acesso a uma infinidade de peças de lego e poderão deixar em exposição as próprias criações. Há monitores em todas as estações.

A gerente de marketing do Park Shopping, Anna Aimee, explica que o evento propõe uma imersão educativa para as crianças e a família: "É um espaço de muita interação e criatividade," explica ela.

O evento é indicado para crianças de 18 meses a 12 anos. Mas a família toda é convidada a participar e brincar junto. A Lego City fica em cartaz até fevereiro (22/02), de domingo a sexta-feira, das 12h às 20h, e, aos sábados, das 10h às 22h. Para participar da Lego City, o agendamento prévio é feito no App Multi, que deve ser apresentado na entrada do evento.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Saiba Mais Diversão e Arte BBB 23: Participantes jogarão em duplas formadas pelo público; entenda

BBB 23: Participantes jogarão em duplas formadas pelo público; entenda Diversão e Arte Cássia Kis não terá contrato renovado com a Globo após 'Travessia', diz site

Cássia Kis não terá contrato renovado com a Globo após 'Travessia', diz site Diversão e Arte Famosos lamentam morte de Lisa Presley: "Esteja em paz nos braços do pai"