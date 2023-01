BBB 23: Participantes jogarão em duplas formadas pelo público; entenda

Td Talita de Souza

Ana Clara e Tadeu Schmidt apresentaram todos os participantes e contaram a dinâmica de formação de duplas - (crédito: TV Globo/Reprodução)

A quatro dias da estreia do Big Brother Brasil 23, uma nova dinâmica — que impactará a primeira semana do jogo — foi divulgada pelos apresentadores Tadeu Schmidt e Anna Clara: os participantes jogarão em duplas formadas pelo público. A votação para que os espectadores escolham um pipoca e um camarote para "ficarem juntos" nos primeiros passos do reality já está aberta no site do Gshow.

De acordo com os apresentadores, a dinâmica é uma espécie de match, no qual os dois participantes da dupla deverão se esforçar para trabalhar em equipe, já que todas as provas serão disputadas em dupla — prova do líder, prova do anjo e outras que forem inseridas pela direção do programa.

Para votar, é preciso escolher uma pipoca, entre a lista de 12 opções, e um camarote, entre 10 nomes. O resultado será revelado por Tadeu no domingo (15/1), durante o Fantástico.

Cobertura do Correio Braziliense

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do Brasil e do mundo? Siga o Correio Braziliense nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Acompanhe!

Newsletter

Assine a newsletter do Correio Braziliense. E fique bem informado sobre as principais notícias do dia, no começo da manhã. Clique aqui.