Uma chapeuzinho diferente comanda peça de Camila de Sant'Anna

A diretora Camila de Sant'Anna foi buscar em histórias clássicas a versão moderna e ousada de Chapeuzinho esfarrapada, em cartaz a partir desta sexta-feira (7/7) na Caixa Cultural. Depois de ter uma filha e passar a observar o conteúdo das histórias para crianças, Camila se perguntou onde estariam as lendas e mitologias que falam das meninas em lugares não óbvios. Chegou à história escandinava que serviu de base para Marcia Zanelatto criar o texto da peça.

Chapeuzinho esfarrapada conta a história de uma menina corajosa que luta para se proteger de uma invasão e para melhorar a cada desafio. "Fui atrás de lendas e mitologias de culturas diferentes e encontrei um relato de um pesquisador de que essas lendas e mitologias tinham protagonistas homens porque eram colhidas por antropólogos homens. As mulheres só confiavam suas histórias a outras mulheres. E essas histórias poderiam transmitir força, resistência, sororidade e amizade entre elas", conta a diretora.

Ela explica que, com a peça, queria propor uma reflexão sobre experiências como bullying e opressão. "Nas quais as crianças não podem preservar seu lugar sagrado de elaboração emocional para continuar seu amadurecimento e sua vida de uma forma potente e saudável, equilibrada emocionalmente", diz a diretora.

No palco, a cenografia e o figurino exploram a brasilidade. Os atores Silvia Paes e Mattoso Ribeiro vivem os personagens principais que convidam as crianças a mergulhar no universo da chapeuzinho esfarrapada. "A gente propõe uma grande brincadeira com uma atmosfera divertida onde as crianças não serão subestimadas nas suas grandes capacidades de reflexão e elaboração de suas experiências", avisa a diretora.

Chapeuzinho esfarrapada

Nesta sexta-feira (7/7), sábado (8/7) e domingo (9/7), às 16h, no Teatro da CAIXA Cultural (SBS Quadra 4 Lotes 3/4). Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). Classificação indicativa livre

