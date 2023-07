Thiaguinho traz de volta a Tardezinha neste sábado, no Mané Garrincha

Thiaguinho agita a Tardezinha neste fim de semana - (crédito: INDIECLICKS/Divulgação)

Após uma longa pausa, finalmente o fenômeno que é o Tardezinha retorna a Brasília. O projeto, criado despretensiosamente em 2015 por Thiaguinho e pelo ator Rafael Zulu, foi programado para apresentar apenas alguns shows que tivessem uma duração maior e levassem para o palco a atmosfera descontraída de uma tarde de roda de samba em casa, mas acabou tomando proporções muito maiores e percorreu o país todo. "Voltar com o Tardezinha tem sido incrível! Podem esperar muita animação, novidades no repertório e a mesma essência do samba e pagode que todos amam, além de muitos hits para a gente cantar em uma só voz", destaca Thiaguinho.

O cantor iniciou a carreira no reality show Fama e foi convidado para integrar o grupo Exaltasamba, que logo se transformou em um grande sucesso nacional. Thiaguinho ganhou destaque como vocalista e se dedicou à carreira solo, que também foi abraçada pelo público e é marcada pelas apresentações ao vivo. Segundo o músico, o segredo das apresentações ao vivo é a conexão genuína com o público: "A energia contagiante e a interação com os fãs tornam cada show especial e inesquecível".

O repertório do show celebra a cultura do samba e do pagode presente em toda trajetória do cantor. Ele toca canções autorais e sucessos do gênero que vão desde as faixas nostálgicas dos anos 1990 e 2000 até os sucessos mais recentes.

Como em uma roda de samba em casa não faltam convidados. O cantor Belo, velho amigo de Thiaguinho, foi escolhido para se juntar ao palco e animar ainda mais a festa. "O detalhe especial do Tardezinha é a atmosfera de festa entre amigos. Queremos que todos se sintam parte de uma grande roda de samba e pagode, criando uma experiência única que, com certeza, contribui para a aderência e longevidade do projeto", ressalta Thiaguinho.

Para marcar ainda mais a temporada de shows, Thiaguinho lançou a música Delirante para ser o hino da turnê. "É sempre uma alegria me apresentar em Brasília! O público da cidade é caloroso e apaixonado pela música brasileira, isso cria uma energia única nos shows", conta o pagodeiro.

Serviço

Tardezinha

Neste sábado (22/7), a partir das 15h, Thiaguinho apresenta o show Tardezinha no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. Ingressos a partir de R$ 70 taxa pela Bilheteria Digital. Evento para maiores de 16 anos.