Gabriel Thomaz traz as influências psicodélicas para o show Multi-homem

*L *Maria Luiza Castro

Gabriel Thomaz canta, toca e faz discotecagem - (crédito: Gilbert Spaceh/Divulgação)

Nesta sexta-feira (21/7), o cantor Gabriel Thomaz faz show, no Zepelim, a partir das 21h, apresentando o repertório do álbum solo Multi-homem. Após o show, Gabriel assume a discotecagem. No set list, o roqueiro toca e canta as músicas da banda Autoramas, da qual ele fazia parte. O projeto passou por São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro, entre outros estados.

De acordo com Gabriel, o álbum se chama Multi-Homem porque ele toca com som de muitos instrumentos diferentes, e faz tudo sozinho. "Não tenho nada gravado, só um baterista, o Fernando Fonseca, que me acompanha e é um show, o que é muito divertido. Eu acho que isso é uma característica geral da minha carreira", diz. Ele ressalta que sempre cantou, tocou e compôs, além de fazer parte de várias bandas de punk rock.

O músico explica que este álbum é muito mais tropical e carnavalesco, com algo a mais. "Muitas influências da cumbia psicodélica peruana, muita influência da música do Pará, a guitarrada e o tecnobrega. Se você ouvir, você vai perceber isso com uma nitidez muito, muito fácil. E acho que o diferencial é esse. Mas eu tenho a mim e o meu jeito de compor", conta. Além disso, Gabriel é autor de vários sucessos para artistas e grupos, como é o caso da banda Raimundos.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



Serviço

Gabriel Thomaz - Multi-homem

Nesta sexta-feira (21/7), às 21h no Zepelim (713 Norte, Bloco C). Evento para maiores de 18 anos. Ingressos a partir de R$ 20 pelo Sympla.