Conversa de gerações conduz exposição de artistas de Brasília

NM Nahima Maciel

Obra de Guilherme Callegari em cartaz na exposição - (crédito: Filipe Berndt)

A Galeria Index recebe, a partir desta sexta-feira (21/7), a exposição Sobre/Posições, uma coletiva com 22 artistas do Centro-Oeste. Para realizar a seleção, o curador Marcos Mendes visitou ateliês de novos artistas e incluiu outros que já têm carreira consolidada e que ajudaram a construir a cena das artes plásticas na cidade.

Há representantes de várias gerações entre os nomes escolhidos. As fotografias de Luis Humberto e Orlando Britto dividem espaço com a produção de jovens focados em um universo pop, como Pamella Anderson e Gabriel Almeida. Elyeser Szturm, artista-professor, e Glênio Lima também participam da coletiva, que tem ainda nomes como Renato Rios, Arthur Monteiro, Carlos Camilo, Guilherme Callegari, Azul e outros.

Há um pouco de tudo na coletiva, de pinturas e esculturas a colagens e desenhos, numa tentativa de estabelecer um diálogo entre diferentes gerações e diversas linguagens. "Além de sobrepor em camadas, obras de 22 artistas contemporâneos, quis um recorte de trabalhos que utilizam a principal matéria prima do nosso tempo: a informação. Conceitos muitas vezes superficiais, rápidos, fluidos, que se interconectam ou se desconectam na mesma velocidade em que se percebem. Relacionar obras de artistas com momentos de carreiras distintos foi um dos pontos de partida da mostra", explica Mendes.

Combinar as diferenças é também uma maneira de fazer um retrato dos tempos atuais e das preocupações que conduzem os artistas do DF. "A justaposição de símbolos e imagens, evocam a cultura do agora. O que estamos vivendo: sem tempo, imersos, tragados. Uma paisagem que grita, denuncia e se faz ouvir. O nosso tempo", acredita o curador.

Serviço

Sobre/Posições

Coletiva de 22 artistas. Curadoria: Marcos Mendes. Abertura nesta sexta-feira (21/7), às 18h30, na Galeria Index (Ed. Morro Vermelho, SCS, Qd 01, Térreo). Visitação até 1º de setembro, de segunda a sábado, das 1hh às 19h