Samba Urgente e Samba na Comunidade agitam o Outro Calaf neste sábado

Muito batuque tem um encontro marcado para este sábado! O Outro Calaf recebe amanhã, a partir das 22h, o Samba Urgente, Junta!, evento de samba com show ao vivo do Samba Urgente e do Samba na Comunidade, que vão tocar o melhor do samba brasileiro para agitar o fim de semana do brasiliense.



Grupo da cidade formado atualmente por Márcio Marinho (cavaquinho 6 cordas), Victor Angelea (bandolim 10 cordas), Arthur Nobre (banjo), Dudu 7 (violão) e Valerinho Xavier (Pandeiro), o Samba Urgente se junta ao Samba na Comunidade, que completa nove anos de caminhada, para um show ao vivo com o repertório repleto de grandes sucessos do cenário nacional do samba e próprio de cada um deles.

"Nossa ideia é sempre prestigiar a diversidade da música brasileira. Do samba ao choro, do forró ao frevo, do pagode ao funk. Clássicos atemporais da nossa música e cultura, com espaço para redescobertas e releituras", diz o grupo Samba Urgente em entrevista ao Correio.

Além do show ao vivo dos dois grupos de samba, os intervalos serão de responsabilidade do Dj Umiranda que vai agitar a noite com os melhores sucessos das baladas e eletrônica. O grupo vai receber ainda as

cantoras Cris Pereira, que há mais de 10 anos evoca o samba e a cultura afro-brasileira, e a Gija Barbieri, que faz da sua voz e do microfone um instrumento de luta e resistência.Haverá música até o sol raiar, pois o show está programado para encerrar às 5h do domingo. Ingressos à venda a partir de R$ 25 pelo Sympla.



Serviço:

Samba Urgente, Junta!

Neste sábado (11/11), a partir das 22, no Outro Calaf Setor Bancário Sul Quadra 02 BL Q Lojas 5/6 - Asa Sul. Ingressos venda a partir de R$ 25 pelo Sympla.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel