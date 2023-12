Samba pós-ceia do Samba Urgente anima a madrugada de Natal

Um dos eventos de maior sucesso dos últimos tempos em Brasília, o Samba Urgente, criado para ocupar áreas urbanas da cidade, volta a ser realizado no domingo (24/12), a partir das 23h59, para celebrar o Natal. Desta vez, a apresentação será num espaço fechado, o Bar do Calaf. No show, o público vai poder curtir um repertório bem variado, com predominância do samba, mas que inclui choro, marchinha carnavalesca e pop nacional.

O coletivo, que tem à frente Victor Angeleas (bandolim), Dudu Sete Cordas (violão), Valerinho Xavier (pandeiro), Arthur Nobre (banjo), fez a última apresentação em 2 de dezembro, na Acadêmicos da Asa Norte, em comemoração ao Dia Nacional do Samba, na sede da escola.

"Este é um show de confraternização, que já vem ocorrendo há alguns anos, voltado para aqueles que querem participar de uma festa após celebrar o Natal em casa com os familiares", explica Angeleas. "A animação ficará por conta do Samba Urgente, que tem uma ótima relação com o Calaf, o lugar onde mais tem se apresentado desde a criação do projeto", acrescenta o bandolinista.