Restaurantes preparam delícias natalinas para receber clientes

Conhecido por ser um momento de celebração entre família e amigos, o Natal vai muito além da troca de presentes à meia-noite. Uma das principais tradições do período de fim de ano, a ceia da véspera natalina, hoje, se desdobra em diversas versões. Há famílias que celebram no almoço do dia 24 ou na noite do dia 25, por exemplo — o importante é comemorar.

Buscando praticidade e comodidade, é crescente a tendência dos brasilienses que procuram por opções de ceia de Natal fora de casa. Com isso, neste fim de ano, os restaurantes da cidade têm se preparado para receber os clientes com toda a atenção e qualidade que a época do ano pede.

Mantendo em dia os conhecidos costumes natalinos, diversas casas gastronômicas de Brasília prepararam, neste ano, menus especiais que prometem agradar ao paladar de todas as idades. Confira a seleção feita pelo Divirta-se mais e escolha o local ideal para celebrar o Natal em família!

Comida à vontade

No Steak Bull, uma das principais churrascarias de Brasília, a ceia de Natal será das 21h à 1h. Para a ocasião, a casa preparou um menu especial, que inclui 32 tipos de cortes de carnes (bovinos, suínos e aves) que fazem parte do rodízio do restaurante, além do open bar de chope, água, suco e refrigerante e um bufê de pratos natalinos. São mais de 45 opções de pratos, entre saladas, frios, entradas, pratos quentes e sobremesas.

As entradas ficam por conta do ceviche de salmão, vinagrete de polvo, barca de bacalhau e pepperoni com aliche, junto às saladas romana, salada ato de natal, salada grega com frutos do mar, salpicão de frango defumado, conchiglione de camarão com azeite trufado. No cardápio de pratos quentes, clássicos do Natal, como pernil assado com farofa brasileira e bacalhau com batatas ao murro são destaques, além de opções como salmão ao molho de geleia de pimenta rosa. Por fim, as sobremesas contemplam desde a tradicional rabanada à torre de profiterole, passando pelos pudins de leite e doce de leite e tortas de diversos sabores.

Hora de confraternizar

Conhecida na cidade, a Buffalo Bio é uma ótima opção para os brasilienses que desejam desfrutar da fartura durante o Natal. Há mais de 20 anos, a churrascaria é referência no segmento das carnes, e também o local ideal para as celebrações de fim de ano. Para a ceia natalina, o espaço manterá o tradicional rodízio da casa, com saladas, queijos, frios, sushis, sashimis e diferentes cortes de carne, mas com adições de pratos tradicionais da época, como as aves natalinas, por exemplo. O serviço sai por R$ 139,90 por pessoa, e poderá ser desfrutado exclusivamente no domingo (24/12), das 18h30 à 0h.

Natal à portuguesa

Antes mesmo da inauguração do Manuelzinho Restaurante, em 2021, o restaurateur Manuel Pires já era dono de uma trajetória de sucesso. O português, também proprietário de antigos restaurantes como o carioca Antiquarius, já recebeu em seus estabelecimentos nomes como Madonna e Mick Jagger, visitas que reiteram a competência do chef. No Natal, a casa abre ao público no dia 24 durante o almoço e prepara o melhor da culinária portuguesa para os que desejam comemorar o Natal antecipadamente.

O carro-chefe, neste ano, é o leitão à bairrada (R$ 899), ao lado do clássico bacalhau à Manuelzinho (R$ 194). Aos amantes de doce, as sobremesas ficam por conta das rabanadas (R$ 119,50 — cinco unidades) e os pastéis de nata (R$ 114,50 — dez unidades). As opções também fazem parte do menu natalino exclusivo para encomenda. O restaurante recebe pedidos até amanhã.