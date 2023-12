'Aquaman 2' traz mais do mesmo com herói que tenta salvar a civilização

O segundo filme de Aquaman chegou aos cinemas na mesma semana em que se apresenta uma possível despedida do universo da DC Comics. Depois de cinco anos da estreia do primeiro filme, estrelado por Jason Momoa, o longa Aquaman 2: O reino perdido é o retorno ao universo do herói com quase todos os personagens do filme anterior em uma dinâmica similar. Arthur Curry assume o título de rei dos mares sem muito ânimo para abraçar as responsabilidades de um líder, enquanto divide sua atenção com a união não muito explorada com Mera, personagem de Amber Heard, e o fruto desse casamento, Arthur Júnior.

Em meio a piadas entediantes e cenas que buscam enaltecer a “masculinidade” do protagonista, a interpretação de Jason parece uma mescla do universo de Aquaman com a personalidade do próprio Momoa, que vive como se fosse um solteirão, mas casado e com um filho. As duas personagens femininas mais relevantes, Mera e Atlanna, esta última vivida pela veterana Nicole Kidman, são quase insignificantes na trama, mas trabalham bem nos momentos em que o roteiro permite que apareçam.

Arthur é surpreendido com as ações de David Kane, do Manta Negra, vivido por Yahya Abdul-Mateen II. O personagem busca vingança pela morte do pai, Jesse Kane. No entanto, o grande vilão da trama está no Tridente Negro, que carrega um espírito destruidor e misterioso que influencia o comportamento do Manta Negra. O irmão de Aquaman, Orm, antigo mestre dos mares, é resgatado para amenizar a energia caótica de Jason Momoa, que consegue emplacar momentos leves e genuinamente engraçados com mais naturalidade.

Com menções “honrosas”, o cientista Dr. Shin, interpretado por Randall Park, é uma boa adição para complementar a narrativa, mas fica estagnado no segundo ato, tornando-se um mero objeto que retarda os acontecimentos para favorecer o herói.

A mesma narrativa de preocupação com o meio ambiente trazida à tona para vilanizar o antagonista é apagada para encerrar um conto de fadas, trama similar às retratadas em outros universos de quadrinhos. Por fim, Aquaman 2 não inova e o protagonista perde o palco para outros personagens com maior complexidade e mais a oferecer.

