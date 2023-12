Pagode com Menos é Mais anima a Orla do Clube de Engenharia

De volta a Brasília para passar o réveillon em casa pela primeira vez depois de 2019, um dos principais nomes do pagode da atualidade — o grupo Menos é Mais — anima a Orla do Clube de Engenharia com o Réveillon Reviver. Com direito a queima de fogos e a participação de DJ Luk, DJ Geovana, Caio Hot, Hugo Drop, Teus Santos e DJ Pepe, são 9 horas de evento, desde às 21h do domingo até às 6h do primeiro dia de 2024. "Estamos muito animados para esse reencontro!", destaca Duzão (vocalista) ao Correio.

Responsável por intitular Brasília como a capital do pagode, o grupo Menos é Mais surgiu em 2017, tocando nos bares e casas de festa da cidade, e conquistou sucesso nacional com o lançamento do medley de Melhor eu ir em 2019. Em 2023, o álbum Confia (Ao Vivo) trouxe Lapada dela, parceria com Matheus Fernandes que rendeu indicação no Prêmio Multishow, na categoria Samba e pagode do ano, além da nomeação de artista mais ouvido do Brasil no segmento pagode pela plataforma de música do Spotify.

O grupo é conhecido pela versatilidade dentro do pagode, em que mesclam funk, sertanejo e piseiro com o ritmo base deles. O trabalho mais recente, o audiovisual Virado no pagode foi gravado em Aquiraz, no Ceará, e traz nove faixas no total, sendo quatro lançadas na primeira parte do EP e as outras cinco durante os próximos meses. Há parcerias com Xand Avião, Luisa Sonza e Anitta nesse projeto.

A última passagem do Menos É Mais por Brasília foi em junho, para o Churrasquinho Menos É Mais. O evento carrega o nome e a estética do audiovisual lançado em 2019 que consagrou o grupo no pagode brasileiro. Para o réveillon, "o público pode esperar muita entrega, animação e um repertório com os maiores sucessos do Menos é Mais e as nossas músicas novas do primeiro EP do Virado no pagode, ressalta Duzão.

Gustavo Goes (percussionista) ainda fala sobre a combinação perfeita de réveillon e pagode. "Os dois são festa, alegria, curtição, e tanto no ano novo quanto no samba/pagode a gente gosta de estar com pessoas queridas. São momentos preciosos e alegres para compartilhar com quem amamos", explica.

Atualmente, além de Duzão e Gustavo Goes, o grupo conta com os percussionistas Paulinho Félix e Ramon Alvarenga.

Serviço:



Réveillon Reviver

Domingo, às 21h, Réveillon Reviver com Menos É Mais, Dj Luk, Dj Geovana, Caio Hot, Hugo Drop, Teus Santos e Dj Pepe na Orla do Clube de Engenharia (Conjunto 35, Parte 1 - Asa Sul - Brasília). Ingressos pelo site Ingresse, com valores a partir de R$ 420 ( taxa). Evento permitido para maiores de 18 anos

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco