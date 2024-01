G7 traz humor sobre casais para começar bem o ano de 2024

Nada melhor do que começar o ano com o pé direito e com aquela mentalidade de mudar de vida. E porque não fazer isso junto a um parceiro(a) de vida? É sobre isso que fala o espetáculo da Cia de Comédia G7, Casais felizes emagrecem juntos, em exibição neste sábado (6/01) e domingo (7/01), a partir das 19h no Teatro La Salle da 906 Sul.

Com duração de 80 minutos, o espetáculo vai abordar de maneira bem humorada, situações comuns a todos que buscam o emagrecimento, com dietas, exercícios físicos, mas principalmente, fala ainda sobre como funciona a dinâmica de perder peso dentro de um relacionamento.

O ator Felipe Gracindo afirma que a companhia busca trazer aos espetáculos histórias do cotidiano, mas que uma em específico inspirou a comédia. "A ideia surgiu de uma situação que ocorreu com um ex-colega do G7, em que ele e a mulher resolveram fazer uma longa caminhada, pois estavam muito sedentários, Após essa caminhada, em um dia qualquer nos reunimos e ele acabou dizendo: casais felizes emagrecem juntos, aí a gente viu que isso dava um bom título para uma próxima peça".

Gracindo complementa sobre a mensagem que a companhia busca passar através do espetáculo. "A mensagem que a gente busca passar são primeiramente do cuidado com os excessos, ou seja, a importância de ter uma atenção com a sua alimentação e com cuidado geral do corpo, com o bem-estar, com a saúde. E ainda o espetáculo fala também de que para alcançar os objetivos em vez de cada pessoa ter o seu objetivo, separadamente, no caso dos casais, eles podem se organizar e traçar metas juntos que será muito mais fácil e prazeroso".

O espetáculo Casais felizes,emagrecem juntos segue a linha estética das outras peças da Cia. de Comédia G7, com participação da plateia, música ao vivo, dança, improviso, para que o público possa se divertir de uma maneira imersiva e se sentir parte da apresentação. A peça tem classificação indicativa de 14 anos e menores de 10 anos não podem entrar nem com a presença de um adulto.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Casais felizes emagrecem juntos

Sábado (6/01) e domingo (7/01), a partir das 19h, no Teatro La Salle - 906 Sul. Ingressos a venda a partir de R$ 40 plataforma online do

G7 Comédia.