Rock brasileiro ganha tributo nese sábado em show no O'Riley

O tributo Bloco do Eu Sozinho mantém viva a influência do álbum da banda carioca Los Hermanos e incendeia os shows com grandes sucessos do rock brasileiro. Após um ano de shows com casas lotadas, o bloco começa 2024 da forma que terminou 2023: bombardeando o público com doses de nostalgia. Meste sábado (13/1), às 22h, no O'Riley pub, a banda toca as melhores dos Hermanos, Legião Urbana e outros gigantes da música nacional.

Demétrio Reis, produtor do Bloco do Eu Sozinho, conta que cada membro da banda tem a sua música favorita para tocar, mas afirma que quando Pais e filhos, do Legião Urbana, é apresentada, sempre é o ponto alto dos shows. "Tem um momento da música em que todo mundo levanta a mão, bate palma e canta", explica Reis. "Basicamente, 95% ou até mesmo 100% das pessoas conhecem e sabem cantar."

*Estagiários sob a supervisão de Severino Francisco