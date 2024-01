Entre na roda com o Samba Nosso e Tia Zélia neste domingo

E no sétimo dia, fez-se o samba. Em 2024, o Sambas DF está com um novo projeto: o Samba Nosso convida. A ideia é levar ainda mais diversidade e animação para a roda do Sambas DF. E, para a estreia do projeto, o convidado é o Samba da Tia Zélia, a roda mais famosa da Vila Planalto. O evento começa às 12h no Brazólia Cozinha e Bar, e os ingressos podem ser encontrados no site Sympla.

O novo projeto prevê um convidado especial para cada domingo da roda. O Samba da Tia Zélia é uma roda já consolidada no circuito de sambas do Distrito Federal, e junta a boa comida do restaurante com boas companhias. Marcello Sabroso, produtor do samba, afirma que "nos alegra muito saber que o nosso projeto, que tem uma identidade muito forte e valores muito marcados, esteja ocupando novos espaços sem perder suas características".

Segundo Marcelo, a premissa da roda é não deixar os alicerces para trás para ocupar novos lugares. "Estamos levando nossa essência e isso faz com que o projeto cresça, se torne mais conhecido e ganhe novos admiradores. A gente até brinca que levaremos a palavra do STZ para um novo público", afirma. "Seja no Tia Zélia Restaurante, no Clube do Choro ou no Brazolia, o nosso compromisso é levar a cultura e o samba a mais e mais pessoas".

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco

Serviço

Samba Nosso convida Samba da Tia Zélia

Domingo (7/01), a partir de 12h no Brazolia Cozinha e Bar (SGO Quadra 3). Ingressos antecipados a partir de R$ 20 (1º lote) no site Sympla.