MC IG e Orochi levam a conexão Rio-Sampa do funk para o palco da AABB

Dois dos maiores nomes da atualidade do trap e do funk se apresentam neste sábado (13/1) no Baile do Preto, na AABB. MC IG e Orochi sobem ao palco para agitar o cenário candango. O evento ainda promete uma atração-surpresa para a noite.

Embora tenha uma longa trajetória na música, MC IG ganhou destaque há dois anos com o hit 3 dias virado, e, desde então, emplacou um sucesso após o outro, como Let's go 4, Fernando de Noronha e Goodnight menina. Ao Correio, o artista afirma que pretende surpreender os fãs no show. "O público pode esperar aquele show pesado e surpreendente, com os hits dos últimos três álbuns, as Let's Go e os principais sets que estão na boca do povo para geral cantar e se divertir junto. O novo single, Medley 2024, talvez esteja no repertório, só quem estiver no show vai saber. É uma surpresa para o público maravilhoso de Brasília!".

Natural de São Gonçalo, Orochi construiu uma carreira musical consolidada ao percorrer o circuito de batalhas de rap. O rapper se destaca pela originalidade do flow e das rimas. Em suas letras, aborda o cotidiano da vida de artista, superações, vivências, amores e desilusões, como em Balão, Amor de fim de noite e Mitsubishi.