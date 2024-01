Vontade de se sentir na praia e comer frutos do mar? Confira onde ir

Com o início de um novo ano, nada mais justo do que aproveitar o recesso e as férias para um merecido descanso no litoral brasileiro. As redes sociais têm sido, nas últimas semanas, inundadas por fotos de praias e lugares paradisíacos das mais diversas partes do Brasil, dando aos moradores que ficaram em Brasília um gostinho do clima praiano.

Os candangos, no entanto, não precisam se preocupar: espalhados pela cidade, restaurantes buscam replicar a energia litorânea no quadradinho central. "Aproximar nossa capital do litoral é, para nós, motivo de orgulho", declara Francisca Roque, proprietária do Chalé da Traíra. "A gente brinca que aqui só falta mesmo o mar, porque aquela paz que a gente tem quando chega na praia, abre a cerveja gelada e aprecia o momento, você consegue desfrutar conosco", garante. A Vila Jeri, por exemplo, traz à capital uma autêntica vila praiana cearense no coração de Águas Claras. "Temos espaços para que as pessoas tomem sol, duchas refrescantes, pratiquem esporte e possam, assim, sentir o gostinho praiano, mesmo que no cerrado", enfatiza Flávio Pipeline, chef da casa.

De acordo com Lula Portela, responsável pelo Camarada Camarão, é um desafio, mas também uma oportunidade fazer a ponte entre o Cerrado e o litoral brasileiro. "Nós queremos levar aos nossos clientes de Brasília o gostinho de praia, com pratos que remetem às lembranças do mar e do Nordeste. Para isso, nós cuidamos de todos os detalhes, desde a escolha dos fornecedores e produtores, que garantem a origem e a qualidade dos nossos frutos do mar, até a decoração do restaurante, que é moderna, rústica e regional, com elementos que fazem referência à cultura e à natureza nordestina", pontua Portela.

A história do Camarada Camarão começou em 2005, quando o primeiro restaurante da rede foi aberto em Recife, Pernambuco, para reunir a explosão de sabores e o aconchego do litoral nordestino. A casa chegou a Brasília em 2021, prometendo oferecer o melhor camarão do Brasil recheado de leveza e frescor com receitas exclusivas desenvolvidas pelo chef francês François Schmit, que exploram a diversidade e a riqueza dessa iguaria. O prato destaque do cardápio da casa é o gratinado imperial (R$ 159,90 — 4 pessoas), Aconchego do litoral composto por camarões flambados com conhaque, alho-poró, molho cremoso de catupiry, gratinados com mussarela e parmesão sobre arroz cremoso com bacon, palmito, tomate e finalizado com batata-palha-caseira. A casa ainda dispõe de amplo espaço para eventos privados e confraternizações.

Praia ao nosso alcance

Localizado no Guará II, o Chalé da Traíra é velho conhecido dos moradores da região. Inspirado nos tradicionais chalés de praia, e com um cardápio voltado para o consumo de peixes e frutos do mar, o restaurante foi criado pela vontade da proprietária Francisca Roque de "ter ao alcance aquela sensação que só a praia traz". "A ideia sempre foi mesclar entre um ambiente familiar e um local para se distrair com os amigos, onde a recepção fizesse a diferença e a culinária fosse inigualável", destaca Francisca.

Os frequentadores do local já sabem — o queridinho do menu é a traíra sem espinha (de R$ 79,90 a R$ 239,90), acompanhada por arroz branco, salada e pirão. "A nossa produção é própria, acredito que isso seja o nosso grande diferencial", destaca a proprietária. Por se tratar de um peixe de época, em algumas temporadas o restaurante sofre com a baixa disponibilidade da iguaria. No entanto, para os que não abrem mão de um bom peixe na refeição, a casa conta com opções de moquecas de pescada-amarela (R$ 179,90), surubim (R$ 179,90) e camarão (R$ 184,90).

Ambiente praiano

Natural de Sobral, no Ceará, Lucidio Carneiro abriu as portas do restaurante Jijoca, em meio à pandemia, no intuito de aproximar a cidade de Brasília com o melhor do litoral brasileiro. "Eu quis trazer um pouco da minha região para a capital federal", conta o sócio-proprietário da casa. "A proposta é trazer um ambiente praiano, principalmente voltado para Jericoacoara — Jijoca é um município cearense em que a principal praia é Jericoacoara", explica.

No menu do restaurante, a grande estrela é o camarão, que, inclusive, vem da própria região do Ceará. Já nas opções de entrada, o fruto do mar chama a atenção do cliente — o camarão da orla (R$ 49,88), porção de camarões ao alho e óleo, e o abacaxi cearense (R$ 54,88), camarões salteados, molho branco e queijo gratinado, são os mais pedidos pelo público. Os pratos principais, por sua vez, vão desde o tradicional risoto de camarão (R$ 59,88), ou risoto cearense, ao talharim do mar (R$ 53,88), macarrão ao molho branco com camarões salteados no tempero secreto.

Jeri no quadradinho

Com inspiração estética e gastronomia em Jericoacoara, o complexo culinário Vila Jeri traz a Brasília a maresia praiana e os sabores da comida litorânea. O espaço oferece a experiência de saborear os alimentos com o pé na areia, além de contar com programações infantis, música ao vivo e espaços para prática de exercícios físicos.

Os destaques da casa vai para o Trio do mar (Serve 3 pessoas) - Filé de Tilápia, Camarão, Kani ao Molho da Casa Arroz e Batata Palha R$ 181,00 e o Peixe a Delícia (Serve 3 pessoas) - Filé de Tilápia, Molho Branco, Queijo, Banana e Arroz R$ 141,00. A sugestão do chef para harmonizar é o vinho branco.

São espaços que oferecem entretenimento e cardápios especiais, transformando o Vila Jeri em uma autêntica vila praiana cearense no coração de Águas Claras. Locais como o Aloha, um bar interativo com telefones nas mesas, e o Duna Gastronomia, especializado em frutos do mar, proporcionam uma experiência apetitosa e divertida.

Onde comer:

Camarada Camarão

Shopping ID (Setor comercial norte - Qd 06, Conjunto A Edifício Venâncio 3.000 Asa Norte)

De segunda a quinta, das 11h30 às 15h e das 17h às 22h

De sexta a sábado, das 11h30 às 23h

Domingo, das 11h30 às 22h

Restaurante Jijoca

CLS 402 Bloco B Loja 29 - Asa Sul

De segunda a sexta, das 12h08 às 15h08 e das 18h08 às 22h28

Sábado, das 12h08 às 22h28

Domingo, das 12h08 às 21h28

Chalé da Traíra

Guará II QE 36 Quiosque - Guará

De segunda a sábado, das 11h à 0h.

Domingo, das 11h às 21h

Ki-Mukeka

SHTN Trecho 2 Conj. 5A - Asa Norte

De terça a sexta, das 12h às 16h

De sábado a domingo, das 12h às 17h

Vila Jeri

Rua 25 sul, 18 - Águas claras

Sexta, das 17h à 1h

Sábado, das 12h à 1h

Domingo, das 12h às 23h