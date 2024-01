Bloco Eduardo e Mônica faz esquenta de carnaval no Galpão 17

O carnaval está chegando e Brasília começa a se preparar para essa época de folia. Assim, o célebre bloco Eduardo e Mônica comanda o pré-carnaval do Galpão 17, neste sábado, às 17h. Conhecidos pela proposta diferenciada de misturar o som do rock com axé, eles passam por canções de grupos que marcaram a história da capital, como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Raimundos, Plebe Rude, Cássia Eller, Raimundos, Capital Inicial e Natiruts.

A ideia de unir o som da guitarra com axé surgiu nas vésperas do carnaval de 2017, quando Diogo Villar, Marquinhos Vital e Meolly reuniram os amigos para aproveitarem o carnaval com a música que um dia elegeu Brasília como capital do rock. "Resumindo, queríamos levar o rock de Brasília para a folia de rua. Para isso acontecer, nós juntamos músicos altamente qualificados no ramo do rock e casamos com uma bateria de escola de samba, criando os arranjos que caíram no gosto do pessoal", explica Diogo.

O evento de amanhã é uma oportunidade para aqueles que geralmente viajam no período de carnaval, mas ainda querem aproveitar a essência da folia da capital federal. "Vai ser um show com toda a energia que sempre aplicamos nos shows do Eduardo e Mônica, num local que remete ao rock da capital. Anos passam e somos sempre surpreendidos para o lado bom. Esse carnaval promete muito", completa Diogo.