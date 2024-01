Pode-se dizer que o Brasil e a Finlândia têm algo em comum apesar das diferenças entre os países: o amor pelo metal. De volta ao país tropical após tocar na primeira edição do Summer Breeze Festival, a banda Apocalyptica se apresenta no Toinha Brasil Show, neste sábado (20/1), às 21h. O grupo finlandês é conhecido pela formação de quatro violoncelos, e esteve na trilha sonora da série Wandinha com o cover de Nothing else matters, do Metallica.

"Foi uma jornada inacreditável até aqui, e o mais legal é que não temos a menor intenção de desacelerar", afirma Perttu Kivilaakso, violoncelista e líder da Apocalyptica. "A maior conquista que alcançamos é o fato de termos conseguido continuar por tanto tempo, fazer aquilo que amamos, manter amizades e ter sempre um objetivo pela frente. Para nos desafiarmos, para encontrarmos mais um novo aspecto inexplorado de como o violoncelo pode ser tratado na nossa música."

Sobre as apresentações no Brasil, ele se mostra ansioso, porém com uma preocupação peculiar: "O clima é realmente um desafio para os instrumentos de madeira. Então, tenho que ter muito cuidado com a afinação. Do seco e frio ao quente e úmido... todos os extremos do mundo."

*Estagiários sob supervisão de Severino Francisco