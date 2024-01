Rock acústico da banda Lupa em versão intimista em show desta sexta

A banda Lupa reafirma o título de Brasília como a capital do rock. O trio composto por Múcio Botelho (vocais e guitarra), João Pires (bateria) e Lucas Moya (baixo) ganhou destaque no cenário nacional com o autêntico rock candango. Nesta sexta-feira (26/1), o grupo brasiliense se apresenta em show acústico e intimista no Eye Patch Panda.

Com a promessa de apaixonar os fãs, o grupo fará uma apresentação suave na voz e violão, com contação de histórias. "Vai ser um passeio do começo da Lupa até hoje. E o mais massa é que vamos tocar elas do jeito que elas foram escritas originalmente, vai ser a primeira vez que a gente vai tocar desse jeito tão intimista. Vai ser uma experiência única" enfatiza Múcio ao Correio.

O ambiente da casa de show ainda permite que o grupo realize a performance dos sucessos Oi (: e Bixinho próxima aos fãs. "Eu quero que eles vejam a Lupa e essas músicas de um jeito que nunca conheceram. Todo mundo em volta, pertinho. Sem a grandeza de um palco, sem iluminação, sem gente pulando descontroladamente. Apenas letra e violão para se conectar com as mensagens, para ouvir as histórias, para ver a fragilidade e a verdade", ressalta o vocalista. O Eye Patch Panda ainda recebe a banda brasiliense Ellefante e a apresentação solo do baterista da Lupa, Junin.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel