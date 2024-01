Fatboy Slim comanda festa no Na Praia Parque neste domingo

O início de ano na Europa é o período de mais frio. O inverno europeu castiga, com neve e temperaturas muito frias. Por isso, nunca seria possível um repertório caloroso e praiano de um artista europeu no início do ano, a menos que ele esteja no Brasil. O britânico Fatboy Slim saiu do frio inglês e vem tocar as músicas dele no Na Praia Parque no domingo (28/1).

O evento é o retorno do Dj a Brasília, onde ele tocou pela última vez há mais de 10 anos. Porém, faz mais de 22 anos que o músico não faz set com os pés na areia. Por isso o show deste domingo (28/1), intitulado Big beach, será uma homenagem a um dos lançamentos mais populares da carreira dele: o Live at Big Beach Boutique, gravado na praia em Brighton, no Reino Unido, em 2002.

Conhecido como Fatboy Slim, Norman Quentin Cook era baixista de bandas de rock até abraçar a música eletrônica no início dos anos 1990. Ele é um dos maiores responsáveis pela popularização da música eletrônica da geração e um dos mais importantes britânicos da história do gênero.

A promessa é que, neste show, ele toque alguns dos maiores sucessos da carreira. Desde o aclamado primeiro álbum Better living through chemistry até os últimos lançamentos. Faixas como Going out of my head, The Rockafeller skank, Gangster tripping, Praise you e Right here, right now, não ficarão de fora, ainda mais que o disco de maior sucesso do Dj, You've come a long way, baby, completou 25 anos em 2023.

Além de Fatboy Slim, um fenômeno recente da música eletrônica brasileira sobe ao palco. O Dj Mochakk, nome do produtor Pedro Maia, é nome em ascensão na música nacional e, aos 23 anos, está presente nas lineups de festivais em todo o planeta. Completam o dia os músicos Luiz Antony, GIU e Mojjo.

Relação com o Brasil

Fatboy Slim tem uma relação bonita com o Brasil. Desde 2001, o artista faz show no país. Em 2006, passou por Brasília, e a última vez que esteve em terras tupiniquins foi em 2016. A relação é tão intensa que, em 2014, lançou o disco Fatboy Slim presents Bem Brasil, uma coletânea de remixes de música famosas do país como Taj Mahal, de Jorge Ben Jor, e Toda menina baiana, de Gilberto Gil.